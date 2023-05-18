FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat kaçta? FB-TS maçı hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Arda, Miha Zajc, Diego Rossi, Michy Batshuayi, Enner Valencia.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Hüseyin Türkmen, Bartra, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Siopis, Marek Hamsik, Edin Visca, Umut Bozok, Abdülkadir Ömür.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı 18 Mayıs Salı günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

KADIKÖY'DE AÇIK ARA

İki takım arasında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılan toplam 64 resmi ve özel maçta Fenerbahçe'nin 28, Trabzonspor'un 12 galibiyeti bulunurken, taraflar 24 maçta eşitliği bozamadı. Bu müsabakalarda Fenerbahçe 91, Trabzon ise 62 gol attı.

FENERBAHÇE 7 FARKLA ÖNDE

Fenerbahçe ile Trabzon 133. kez karşı karşıya gelecek. 132 maçtan 50'sini sarı-lacivertli ekip kazanırken, bordo-mavili takım 43 galibiyet elde etti. Taraflar 39 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin toplam 165 golüne, Trabzonspor 148 golle cevap verdi.

KADIKÖY BİR KEZ DAHA KAPALI GİŞE

Fenerbahçe'de bu sezon Kadıköy bir kez daha kapalı gişe olacak. İç sahada G.Saray ve Beşiktaş karşılaşmalarından puan çıkaramayan Kanarya bu durumu bordo-mavililer ile oynayacağı maçta tersine çevirmeyi planlıyor. Mücadelenin tüm biletleri tükenmişti.

5 OYUNCU İÇİN SARI ALARM

Fenerbahçe'de 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydın, Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc ve Gustavo Henrique sarı kart görmeleri durumunda Antalyaspor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.