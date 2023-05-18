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Fenerbahçe Trabzonspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 34. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler şampiyonluk iddiasını sürdürmek, bordo-mavililer ise taraftarlarına galibiyet hediyesi vermek istiyor. Bu heyecanlı mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 21:00
Fenerbahçe Trabzonspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 34. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

Bir maç eksikle lider Galatasaray'ın 8 puan arkasında 2. sırada bulunan Fenerbahçe, şampiyonluk iddiasını devam ettirmek istiyor. Trabzonspor ise yeni teknik direktörü Nenad Bjelica ile çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ
Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Arda, Miha Zajc, Diego Rossi, Michy Batshuayi, Enner Valencia.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Hüseyin Türkmen, Bartra, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Siopis, Marek Hamsik, Edin Visca, Umut Bozok, Abdülkadir Ömür.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat 20:00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

KADIKÖY'DE AÇIK ARA
İki takım arasında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılan toplam 64 resmi ve özel maçta Fenerbahçe'nin 28, Trabzonspor'un 12 galibiyeti bulunurken, taraflar 24 maçta eşitliği bozamadı. Bu müsabakalarda Fenerbahçe 91, Trabzon ise 62 gol attı.

FENERBAHÇE 7 FARKLA ÖNDE
Fenerbahçe ile Trabzon 133. kez karşı karşıya geliyor. 132 maçtan 50'sini sarı-lacivertli ekip kazanırken, bordo-mavili takım 43 galibiyet elde etti. Taraflar 39 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin toplam 165 golüne, Trabzonspor 148 golle cevap verdi.

KADIKÖY BİR KEZ DAHA KAPALI GİŞE
Fenerbahçe'de bu sezon Kadıköy bir kez daha kapalı gişe oldu. İç sahada G.Saray ve Beşiktaş karşılaşmalarından puan çıkaramayan Kanarya bu durumu bordo-mavililer ile oynayacağı maçta tersine çevirmeyi planlıyor. Mücadelenin tüm biletleri tükenmişti.

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