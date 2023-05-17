Spor Toto Süper Lig'de 36. haftanın programı belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta maçlarının programı açıklandı. Tüm karşılaşmalar 30 Mayıs Salı günü oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi nedeniyle ligin 36. hafta müsabakaları 30 Mayıs Salı günü oynanacaktır. VavaCars Fatih Karagümrük - Yukatel Kayserispor müsabakasının oynanacağı stat daha sonra ilan edilecektir."

30 MAYIS SALI



20.00 Fenerbahçe - Antalyaspor (Ülker Stadyumu)



20.00 MKE Ankaragücü - Galatasaray (Eryaman Stadyumu)



20.00 Giresunspor - Trabzonspor (Çotanak Spor Kompleksi)



20.00 İstanbulspor - Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



20.00 Alanyaspor - Kasımpaşa (Kırbıyık Holding Stadyumu)



20.00 Sivasspor - Konyaspor (Sivas 4 Eylül Stadyumu)



20.00 Fatih Karagümrük - Kayserispor