Fatih Karagümrük Adana Demirspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
Ligin 34. haftasında Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor.
Fatih Karagümrük'ün ev sahipliğinde oynanan bu heyecanlı mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
FATİH KARAGÜMRÜK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ
Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Dresevic, Baniya, Levent, Ozdoev, Shukurov, Lobjanidze, Feghouli, Borini, Diagne
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Morel, Semih, Rodrigues, Gökhan, Ndiaye, Yusuf, Akintola, Belhanda, Cherif
FATİH KARAGÜMRÜK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maçı saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.