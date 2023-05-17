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Fatih Karagümrük Adana Demirspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 34. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 22:00 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 22:00
Fatih Karagümrük Adana Demirspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Ligin 34. haftasında Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor.

Fatih Karagümrük'ün ev sahipliğinde oynanan bu heyecanlı mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

FATİH KARAGÜMRÜK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Dresevic, Baniya, Levent, Ozdoev, Shukurov, Lobjanidze, Feghouli, Borini, Diagne

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Morel, Semih, Rodrigues, Gökhan, Ndiaye, Yusuf, Akintola, Belhanda, Cherif

FATİH KARAGÜMRÜK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maçı saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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