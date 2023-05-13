TFF ve kulüpler yabancıyı görüştü

TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı, dün yabancı kuralını görüşmek üzere bir araya geldi. Yabancı kuralı zirvesinde yeni sezonda nasıl bir yol izleneceği masaya yatırıldı. Kulüpler, oluşturulan taslaklar üzerinde fikir beyan ederken, yabancı kuralının çerçevesinin belirlendiği öğrenildi. Önümüzdeki günlerde resmi bir açıklamanın yapılması bekleniyor.
TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı, dün yabancı kuralını görüşmek üzere bir araya geldi. Yabancı kuralı zirvesinde yeni sezonda nasıl bir yol izleneceği masaya yatırıldı. Kulüpler, oluşturulan taslaklar üzerinde fikir beyan ederken, yabancı kuralının çerçevesinin belirlendiği öğrenildi. Önümüzdeki günlerde resmi bir açıklamanın yapılması bekleniyor.