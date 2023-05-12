Yabancı günü

TFF'nin yeni sezonda uygulayacağı 'yabancı kuralı' bugün Kulüpler Birliği'yle yapılacak kritik zirvenin ardından açıklanacak. TFF'den önceki gün yapılan açıklamada, sahada 11, toplamda ise 14 yabancıya lisans çıkarılabileceği iddialarına yönelik konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Yabancı kuralı ile ilgili cuma günü (bugün), Kulüpler Birliği ile son bir toplantı yapacağız. Hazırladığımız taslaklar var" ifadelerini kullanmıştı. TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı arasında oluşturulan kurulların, Çalıştay'da yabancı kuralını masaya yatırdığı öğrenildi.

KULÜPLER 4 KONUDA ANLAŞTI

Çalıştay'da 4 konu üzerinde net olarak fikir birliğine varıldığı bildirildi. Bu konular şöyle sıralandı: l 8+3 ya da 7+4 olmasın. 11 yabancı alınacaksa, 11'i de sahada olsun. Kulübede ya da tribünde yabancı oyuncu olmasın. Oyuncu sokarken ya da çıkarken pasaportuna değil, hazır olup olmadığına bakmak istiyoruz. Bir model üzerinde anlaşalım. En az 5 yıl değişmesin. Ortak bir karar alalım. Acilen bir sonuç çıksın. Öte yandan TFF'nin B Takım projesini rafa kaldırdığı, giderlerinden dolayı kulüplerin birçoğunun istemediği belirtildi.

SERBEST OLSUN

Sivasspor hocası Rıza Çalımbay, yabancı sınırıyla ilgili konuştu. Çalımbay, "Dünyanın hemen hemen her yerinde serbest. A Milli oynamıştır, başka bir şey bulabilirsiniz, kriterleri yapabilirsiniz. Bence serbest olsun ama altyapıdan kesinlikle oyuncu almak gerekiyor" dedi.