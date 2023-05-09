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Adana Demirspor Avrupa yolunda hedefe yürüyor

Evinde 6’da 6, üst üste 5. galibiyetine imza atan Mavi Şimşekler, Avrupa hedefi için dev bir adım daha attı. Demirspor, Karagümrük deplasmanında da serisini sürdürmek istiyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2023 Salı 06:50
Adana Demirspor Avrupa yolunda hedefe yürüyor

Süper Lig'de Alanyaspor engelini de 4-2'yle aşan Adana Demirspor, dolu dizgin Avrupa kupalarına hedefine yürüyor. Evinde 6'da 6, toplamda üst üste 5. galibiyetine imza atan mavi-şimşekler, deplasmanda kozlarını paylaşacağı ligin flaş ekiplerinden Karagümrük karşısında da serisini sürdürmek istiyor. Futbolcularıyla gurur duyduğunu belirten teknik direktör Montella, "Taraftarlarımızla gurur duyuyorum. Kulübümüz için de çok gurur duyuyorum. Çünkü gerçekten doğru noktalara geliyoruz hep beraber" dedi.

MUHTEŞEM HÜCUM HATTI
Adana ekibi, ligde 66 golle en çok gol atan 3. takım olarak hücum hattıyla dikkatleri üzerine çekti. Adana ekibinde Alanyaspor maçını da boş geçmeyen Cherif Ndiaye, 7 gole ulaştı. Maça 2 gol, 1 asistle damga vuran Belhanda da 10 gol, 6 asistle takımın en skoreri oldu. Akdeniz derbisinde attığı golle bu sezon 7. golüne imza atan Yusuf Sarı'yla yine 5 asistli Stambouli, 7'şer golü bulunan Onyekuru ve Akintola ile 8 gol, 4 asistle oynayan Badou Ndiaye, İtalyan hocanın Karagümrük deplasmanında en büyük kozları olacak.

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