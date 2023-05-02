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Süper Lig'de süper kapışma! İşte Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri

Son 2 haftada 5 puan kaybeden Galatasaray, puan farkını Fenerbahçe'nin 3'e, bir maçı fazla Beşiktaş'ın ise 5'e indirmesine engel olamadı. İlk 30 haftada 20 gol yiyen sarı-kırmızılı ekip, son 2 maçta kalesinde 6 gol gördü. Hükmen galibiyetler eklendiğinde G.Saray ve F.Bahçe aynı puanda (73) yer alıyor. Sarı-kırmızılıların 5, rakibinin ise bitime 4 maçı kaldı. Bu durum taraftarları endişelendirirken Buruk bu kez eleştirilen isim konumunda. | GALATASARAY HABERLERİ

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2023 Salı 06:50
Süper Lig'de süper kapışma! İşte Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri

Süper Lig'de bitime 6 hafta kala G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş arasında nefes kesecek bir yarış yaşanacak.

Süper Lig'de süper kapışma! İşte Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri

Şampiyonluk kapışmasında artık puan kaybının telafisi yok.

Süper Lig'de süper kapışma! İşte Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri

İşte ihtimaller:

Süper Lig'de süper kapışma! İşte Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri

G.SARAY AVANTAJLI

Okan Buruk, Beşiktaş yenilgisine rağmen ipi göğüsleyeceğinden emin.

Süper Lig'de süper kapışma! İşte Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri

Galatasaray cephesine göre şampiyonluk Fenerbahçe maçına kalmayacak.

Süper Lig'de süper kapışma! İşte Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri

Eğer Cimbom 37'nci haftadaki derbiye kadar 4 puanlık fark elde ederse şampiyonluğunu ilan edecek.

Süper Lig'de süper kapışma! İşte Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri

Puan eşitliği durumunda da Aslan 3-0'lık ikili averaj üstünlüğü nedeniyle avantajlı.

Süper Lig'de süper kapışma! İşte Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri

F.BAHÇE iDDiALI

Kanarya'nın önünde 6 maç var, 2'sini hükmen kazanacak.

Süper Lig'de süper kapışma! İşte Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri

Yani 6 puan cepte. Galatasaray derbisine kadar karşılaşacağı Giresun, Trabzon ve Antalya'yı yenmek zorunda. Derbide ise Cimbom'u en az 3 farklı mağlup etmeli.

Süper Lig'de süper kapışma! İşte Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri

Daha az farklı galibiyet yeterli olmaz.

Süper Lig'de süper kapışma! İşte Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri

İkili averaj eşitliğinde genel averaja bakılacak.

Süper Lig'de süper kapışma! İşte Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri

BEŞiKTAŞ UMUTLU

Kartal'ın bir haftayı BAY geçecek olması en büyük dezavantajı.

Süper Lig'de süper kapışma! İşte Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri

Ancak matematiksel olarak yine de şansı var.

Süper Lig'de süper kapışma! İşte Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri

Beşiktaş önündeki 5 maçı da kazanmak zorunda.

Süper Lig'de süper kapışma! İşte Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri

Bunun dışında G.Saray ve F.Bahçe'nin 80 veya daha az puanda kalması gerekiyor.

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