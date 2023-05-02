Süper Lig'de süper kapışma! İşte Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri

Süper Lig'de bitime 6 hafta kala G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş arasında nefes kesecek bir yarış yaşanacak.
Süper Lig'de bitime 6 hafta kala G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş arasında nefes kesecek bir yarış yaşanacak.
Şampiyonluk kapışmasında artık puan kaybının telafisi yok.
İşte ihtimaller:
G.SARAY AVANTAJLI
Okan Buruk, Beşiktaş yenilgisine rağmen ipi göğüsleyeceğinden emin.
Galatasaray cephesine göre şampiyonluk Fenerbahçe maçına kalmayacak.
Eğer Cimbom 37'nci haftadaki derbiye kadar 4 puanlık fark elde ederse şampiyonluğunu ilan edecek.
Puan eşitliği durumunda da Aslan 3-0'lık ikili averaj üstünlüğü nedeniyle avantajlı.
F.BAHÇE iDDiALI
Kanarya'nın önünde 6 maç var, 2'sini hükmen kazanacak.
Yani 6 puan cepte. Galatasaray derbisine kadar karşılaşacağı Giresun, Trabzon ve Antalya'yı yenmek zorunda. Derbide ise Cimbom'u en az 3 farklı mağlup etmeli.
Daha az farklı galibiyet yeterli olmaz.
İkili averaj eşitliğinde genel averaja bakılacak.
BEŞiKTAŞ UMUTLU
Kartal'ın bir haftayı BAY geçecek olması en büyük dezavantajı.
Ancak matematiksel olarak yine de şansı var.
Beşiktaş önündeki 5 maçı da kazanmak zorunda.
Üç takımın puan eşitliği halinde ise Beşiktaş üçlü averajla mutlu sona ulaşacak.