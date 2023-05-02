TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ankaragücü'nü ziyareti sırasında önemli açıklamalar yaptı. Başkan Büyükekşi, Riva'ya gelen F.Bahçe Başkanı Ali Koç ve G.Saray Başkanı Dursun Özbek'e göndermede bulunurken, "TFF'ye ziyaretlerin olumlu ya da olumsuz hiçbir katkısı yok. Hiçbir şekilde etkilenmeyiz. Hakemlerin ve MHK'nın etkilenmemesi için gerekli talimatları veriyoruz" dedi. Kulüplerin kendi kapılarının önünü süpürmesini istediklerini vurgulayan Büyükekşi, "Herkes çıkıp futbolunu oynasın. Biz de hakemlerle ilgileniriz. Bir teknik adam 'Oyuncumuz hata yaptı ve gol oldu' diyor. Hakemler de hata yapabilir. Önemli olan iyi niyet" diye konuştu.



Hakem Akademisi hayata geçirildi

"Zamana ihtiyaç var. Bir hakem akademisi kurduk. Bunlar 3 ayda olacak işler değil. Herkes sabırlı ve hoşgörülü olmalı. Bunu rica ediyorum. Bu tip konuşmalarla futbol iyi bir yere gitmez! Hepimiz dikkatli olacağız ve marka değerini yukarıya çıkaracağız."