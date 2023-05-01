İstanbulspor - Giresunspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında İstanbulspor ile Giresunspor karşı karşıya geliyor.

İstanbulspor 3 puanı alıp hem Giresunspor hem de düşme hattıyla puan farkını artırmak; Giresunspor da kazanarak İstanbulspor'un önüne geçmek derdinde...

Bu heyecanlı mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

KARŞILAŞMANIN 11'LERİ:

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Simon Deli, Ali Yaşar, Okan, Onur, Rroca, Mahmadou Ba, Lokilo, Ethemi, Eze

Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Arias, Kadir, Alper, Görkem, Campuzano, Mejia, Serginho, Sainz, Bajic

İSTANBULSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

İstanbulspor - Giresunspor maçı 1 Mayıs Pazartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.