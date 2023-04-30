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Beşiktaş Galatasaray derbisinde siyah beyazlılar penaltı bekledi!

Beşiktaş ile Galatasaray Süper Lig'in 32. haftasında Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı. Derbinin 26. dakikasında yaşanan bir pozisyonda siyah beyazlılar penaltı bekledi. İşte o anlar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 20:04 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 20:07
Beşiktaş Galatasaray derbisinde siyah beyazlılar penaltı bekledi!

Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Dolöabahçe'de karşı karşıya geldi.

Saat 19.00'da başlayan derbinin 26. dakikasında yaşanan bir pozisyonda ev sahibi Beşiktaş penaltı bekledi. Valentin Rosier'in yaptığı ortada Sergio Oliveira topa müdahale etti, Beşiktaşlı oyuncular topun Oliveira'nın eline çarptığını öne sürerek penaltı bekledi.

Hakem Ali Şansalan, oyunun durmasının ardından VAR hakemi Serkan Tokat'ın incelemesini bekledi. Serkan Tokat ile görüşen Şansalan daha sonra oyunun devam etmesine karar verdi.

İşte o müdahale...



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