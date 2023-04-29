Haberler Süper Lig Şipşak Alanya

Şipşak Alanya

Ümraniyespor’u yenip 3 puanın sahibi oldu. Küme düşme hattındaki Ümraniyespor’u ağırlayan Akdeniz ekibi, Ahmed Hassan’ın 5. dakikadaki golüyle fişi erken çekti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
Şipşak Alanya

Alanyaspor, ilk defa yer aldığı ettiği Süper Lig'de tutunma mücadelesi veren Ümraniyespor'a acımadı... Ömer Erdoğan ile toparlamaya başlayan Akdeniz temsilcisi, Ahmed Hassan'ın erken golüyle 3 puana uzandı: 1-0. Henüz 5. dakikada Sol kanattan gelişen atakta Yusuf Özdemir'in ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselerek kafayı vuran Ahmed Hassan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

FIRSATLAR KAÇTI

Ateş hattından kurtulmak için çabalayan Ümraniyespor, 26. dakikada kaleci Runarsson'a takılırken, 58'de Epureanu'nun kafa vuruşunu Furkan Bayır direk dibinde çizgiden çıkarttı. 61'de direğe takılan Kayode'nin bir şutunu da 78'de Yusuf Özdemir çizgiden çıkardı. Bu fırsatları değerlendiremeyen Ümraniyespor, Alanya'dan eli boş dönerken, Ömer Erdoğan ile ilk galibiyetini alan ev sahibi ekip 38 puana yükseldi.

'ÖNEMLİ OLAN GALİBİYET'

Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, futbolcuların kazanma isteğinin bu galibiyeti getirdiğini söyleyerek şöyle konuştu: Futbol anlamında tatmin oldunuz mu, derseniz açıkçası fazlasını bekliyordum. Şu an için en önemli şey galibiyetti. Başardığımız için mutluyum.

KARŞILIĞI BU DEĞİL

Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Er, "Birçok pozisyon bulduk. Bunun karşılığı bugün için bu değildi. 1 puana bile üzüleceğimiz bir karşılaşmaydı. Direkten dönen topumuz var. Sayılmayan bir golümüz var. Dediğim gibi çok üzgünüz" dedi.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler transferi gerçekleşiyor! Yeni takımını duyurdular: Dünya devi görüşmelere başladı bile…
Kör'kütük' aşk: Mert Yazıcıoğlu tasını tarağını toplayıp Dilan Çiçek Deniz’in kütük evine taşındı!
Hataya yer yok! F.Bahçe'nin Sivas maçı 11'i
Galatasaray'da gündem Sacha Boey!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Derbi öncesi olay yorum! "Şarjları çabuk bitiyor"
Trezeguet dönüyor
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
1 MAYIS'TA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU? 1 Mayıs'ta kargolar açık mı?
KAMU İŞÇİSİ ZAM ORANI SON DAKİKA
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trezeguet dönüyor Trezeguet dönüyor 06:19
Şipşak Alanya Şipşak Alanya 00:52
Avantaj Fener'in Avantaj Fener'in 00:48
Gençler'e umut Gençler'e umut 00:46
F.Bahçe Beko saha avantajını aldı! F.Bahçe Beko saha avantajını aldı! 00:02
F.Bahçe Beko saha avantajını aldı! F.Bahçe Beko saha avantajını aldı! 23:37
Daha Eski
Beşiktaş'tan G.Saray'a sert eleştiri ve hakem talebi! "Ali Şansalan..." Beşiktaş'tan G.Saray'a sert eleştiri ve hakem talebi! "Ali Şansalan..." 23:14
Dava sonuçlandı! Onur Bulut ve Kayserispor... Dava sonuçlandı! Onur Bulut ve Kayserispor... 23:14
Trabzonspor'da sakatlık şoku! Resmen açıklandı Trabzonspor'da sakatlık şoku! Resmen açıklandı 23:14
Beşiktaş'tan Onur Bulut açıklaması! Beşiktaş'tan Onur Bulut açıklaması! 23:14
Beşiktaş'a derbi öncesi kötü haber! Beşiktaş'a derbi öncesi kötü haber! 23:14
F.Bahçe'den Crespo hamlesi! İşte önerilen sözleşme F.Bahçe'den Crespo hamlesi! İşte önerilen sözleşme 23:14