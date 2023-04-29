Şipşak Alanya

Alanyaspor, ilk defa yer aldığı ettiği Süper Lig'de tutunma mücadelesi veren Ümraniyespor'a acımadı... Ömer Erdoğan ile toparlamaya başlayan Akdeniz temsilcisi, Ahmed Hassan'ın erken golüyle 3 puana uzandı: 1-0. Henüz 5. dakikada Sol kanattan gelişen atakta Yusuf Özdemir'in ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselerek kafayı vuran Ahmed Hassan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

FIRSATLAR KAÇTI

Ateş hattından kurtulmak için çabalayan Ümraniyespor, 26. dakikada kaleci Runarsson'a takılırken, 58'de Epureanu'nun kafa vuruşunu Furkan Bayır direk dibinde çizgiden çıkarttı. 61'de direğe takılan Kayode'nin bir şutunu da 78'de Yusuf Özdemir çizgiden çıkardı. Bu fırsatları değerlendiremeyen Ümraniyespor, Alanya'dan eli boş dönerken, Ömer Erdoğan ile ilk galibiyetini alan ev sahibi ekip 38 puana yükseldi.

'ÖNEMLİ OLAN GALİBİYET'

Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, futbolcuların kazanma isteğinin bu galibiyeti getirdiğini söyleyerek şöyle konuştu: Futbol anlamında tatmin oldunuz mu, derseniz açıkçası fazlasını bekliyordum. Şu an için en önemli şey galibiyetti. Başardığımız için mutluyum.

KARŞILIĞI BU DEĞİL

Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Er, "Birçok pozisyon bulduk. Bunun karşılığı bugün için bu değildi. 1 puana bile üzüleceğimiz bir karşılaşmaydı. Direkten dönen topumuz var. Sayılmayan bir golümüz var. Dediğim gibi çok üzgünüz" dedi.