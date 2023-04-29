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Karagümrük - Antalyaspor | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Karagümrük sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Zorlu mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 15:54
Karagümrük - Antalyaspor | CANLI

Karagümrük ile Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32.haftasında kozlarını paylaşıyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede Halil Umut Meler düdük çalıyor.

KARŞILAŞMANIN 11'LERİ:

Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent, Ozdoev, Shukurov, Bertolacci, Lobjanidze, Borini, Diagne.

Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Veysel, Ömer, Cemali, Erdal, Fernando, Doğukan, Fredy, Larsson, Wright.

FATİH KARAGÜMRÜK - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı 29 Nisan Cumartesi günü saat 16:00'da beIN SPORTS'tan canlı yayınlanıyor.

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