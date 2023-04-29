Karagümrük - Antalyaspor | CANLI

Karagümrük ile Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32.haftasında kozlarını paylaşıyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede Halil Umut Meler düdük çalıyor.
KARŞILAŞMANIN 11'LERİ:
Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent, Ozdoev, Shukurov, Bertolacci, Lobjanidze, Borini, Diagne.
Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Veysel, Ömer, Cemali, Erdal, Fernando, Doğukan, Fredy, Larsson, Wright.
FATİH KARAGÜMRÜK - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı 29 Nisan Cumartesi günü saat 16:00'da beIN SPORTS'tan canlı yayınlanıyor.