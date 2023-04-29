Beşiktaş Galatasaray maçı öncesi flaş gelişme! Derbi notları...

GALATASARAY DEPLASMANDA 10 MAÇ KAZANDI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon dış sahada yaptığı 14 maçın 10'unu kazandı, 2'sinde berabere kaldı ve 2'sinde de mağlup oldu.

Deplasmanda Yukatel Kayserispor ve Arabam.com Konyaspor maçlarını kaybeden sarı-kırmızılı takım, dış sahadaki beraberliklerini de Trabzonspor ve Adana Demirspor karşısında yaşadı.

Süper Lig'de tarihinin en iyi deplasman performanslarından birini sergileyen Galatasaray, dış sahada çıktığı 14 maçın 9'unda kalesini gole kapatma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım deplasman maçlarında topladığı 32 puanla, bu alanda zirveyi Fenerbahçe ile paylaştı.

Galatasaray, sahasındaki maçlarda ise 12 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet sonucunda 38 puan elde etti.

Konuk olarak çıktığı lig maçlarında 32 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde sadece 8 gol gördü. Sarı-kırmızılı takım, Nef Stadı'nda oynadığı müsabakalarda ise 35 gol atıp, 15 gol yedi.

Beşiktaş, Vodafone Park'taki derbilerde rakiplerine geçit vermiyor

İnönü Stadı'nın yıkılmasının ardından Dolmabahçe'de yapılan Vodafone Park'ta 2016 yılından bugüne kadar 13 derbi maçta Fenerbahçe ve Galatasaray'ı konuk eden siyah-beyazlı ekip, bu maçların 7'sinden galibiyetle ayrılırken, 6 derbi mücadelesi beraberlikle sona erdi.

Vodafone Park'ta, 26 Eylül 2016'taki ilk derbi randevusunda Galatasaray'ı konuk eden siyah-beyazlı ekip, 2-0 geriye düştüğü maçta Marcelo Guedes ve Cenk Tosun'un golleriyle sarı-kırmızılı takımla 2-2 berabere kaldı.

Fenerbahçe ile bu statta 7 kez karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, Galatasaray'ı ise 6 kez ağırladı. Fenerbahçe ile oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 5 beraberlik alan siyah-beyazlılar, Galatasaray'la berabere biten ilk derbisinin ardından oynadığı 5 maçı da kazandı.