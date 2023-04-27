Haberler Süper Lig Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi çarpıcı detay! Ali Şansalan...

Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi çarpıcı detay! Ali Şansalan...

Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi Ali Şansalan, şu ana kadar siyah-beyazlıların 13, sarı-kırmızılıların ise 12 maçını yönetti. Her iki takım da bu karşılaşmalarda 8'er galibiyet aldı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 13:14
Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi çarpıcı detay! Ali Şansalan...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. 30 Nisan Pazar günü saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Şansalan, kariyerinde Beşiktaş'ın 13 maçında görev aldı. Bu müsabakalarda siyah-beyazlılar, 8 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. 35 yaşındaki hakem, siyah-beyazlı futbolculara 32 kez sarı kart gösterirken, kırmızı kartına ise başvurmadı.

Ali Şansalan, bu sezon Beşiktaş'ın deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Fatih Karagümrük ve sahasında 3-1 galip geldiği İstanbulspor mücadelelerini yönetti.

GALATASARAY'IN 12 MAÇINDA

Hakem Ali Şansalan, Galatasaray'ın ise 12 maçında sahada yer aldı. Sarı-kırmızılılar, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle bu karşılaşmaları tamamladı. Galatasaraylı futbolcular, Şansalan tarafından 30 sarı kart görürken, kırmızı ise çıkmadı.
Ali Şansalan, bu sezon Aslan'ın evinde 2-1 kazandığı Antalyaspor ve yine sahasında 2-0'la geçtiği Adana Demirspor maçlarının da hakemiydi.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de düğüm çözüldü! Ali Koç tercihini yaptı, Jorge Jesus kararı verildi...
"Hamileyim" dedi yalan çıktı elektrikli süpürgeyi alıp dönerciye kaçtı! Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren kayıp Esra Sözer nerede?
Dev derbinin hakemi belli oldu!
F.Bahçe'den G.Saray'a yılın transfer çalımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Derbinin oranları açıklandı! Favori...
Antalyaspor'da Karagümrük maçı öncesi eksik yok
KARAYOLLARI PERSONEL ALIMI SON DAKİKA
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI
YKS BAŞVURUSU SON DAKİKA 📌
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Antalyaspor'da Karagümrük maçı öncesi eksik yok Antalyaspor'da Karagümrük maçı öncesi eksik yok 13:14
Derbi öncesi çarpıcı istatistik! Ali Şansalan... Derbi öncesi çarpıcı istatistik! Ali Şansalan... 13:14
Everton - Newcastle United maçı saat kaçta? Everton - Newcastle United maçı saat kaçta? 12:50
NBA'de iki takım daha konferans yarı finalinde! NBA'de iki takım daha konferans yarı finalinde! 11:02
Luis Chavez’den F.Bahçe itirafı! Luis Chavez’den F.Bahçe itirafı! 11:12
Luis Chavez’den F.Bahçe itirafı! Luis Chavez’den F.Bahçe itirafı! 11:16
Daha Eski
F.Bahçe'den G.Saray'a yılın transfer çalımı! F.Bahçe'den G.Saray'a yılın transfer çalımı! 11:42
Dev derbinin hakemi belli oldu! Dev derbinin hakemi belli oldu! 12:10
UEFA Şampiyonlar Ligi kupası İstanbul'da UEFA Şampiyonlar Ligi kupası İstanbul'da 12:38
Flaş Gomis yorumu! "Krizin nedeni..." Flaş Gomis yorumu! "Krizin nedeni..." 07:36
Sözleşme şartı belli oldu! Bunu istedi Sözleşme şartı belli oldu! Bunu istedi 08:15
Derbi öncesi söz verdi! Derbi öncesi söz verdi! 09:01