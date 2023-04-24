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Konya geri döndü

Konyaspor, 1-0 geri düştüğü maçta Paşa’yı 2-1 yendi. Dış sahada son 4 maçta 3. galibiyetinin altına imza attı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 06:50
Konya geri döndü
Spor Toto Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen Konyaspor, düşmeme mücadelesi veren Kasımpaşa'ya konuk oldu. Maça hızlı başlayan Paşa, 13'te Fall'ın golüyle öne geçti. Beraberlik için bastıran Anadolu Kartalı, 30'da Calvo'nun kafa vuruşuyla eşitliği sağladı: 1-1. 33'te Bahoken, karşı karşıya pozisyonda Sehic'e takıldı. 45+6'da usta golcü Diouf, yine kafayla yeşil-beyazlıları öne geçirdi: 2-1. İkinci yarıda skor üstünlüğünü koruyan Konya ekibi, deplasmanda hükmen galip sayıldığı G.Antep FK maçıyla birlikte 2'de 2 yaptı. 1-0'lık üstünlüğünü koruyamayan lacivertbeyazlılar ise Süper Lig'de kalma yolunda kritik bir kayıp yaşarken, galibiyet hasreti de 3 maça çıktı.
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