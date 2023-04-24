Haberler Süper Lig Giresun’da eksik çok

Giresun’da eksik çok

Süper Lig'de düşme hattındaki Giresunspor, bugünkü kritik Başakşehir karşılaşması öncesinde sakatlıklardan yana dertli. 10 numara Savicevic, stoperler Perez ile Senghor'un maçta forma giyemeyecekleri bildirildi. Öte yandan yeşil-beyazlılar, Başakşehir maçını kadınlar ile 20 yaş altı çocuklar ve gençlerin ücretsiz izleyebileceğini duyurdu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 06:50
Giresun’da eksik çok
Süper Lig'de düşme hattındaki Giresunspor, bugünkü kritik Başakşehir karşılaşması öncesinde sakatlıklardan yana dertli. 10 numara Savicevic, stoperler Perez ile Senghor'un maçta forma giyemeyecekleri bildirildi. Öte yandan yeşil-beyazlılar, Başakşehir maçını kadınlar ile 20 yaş altı çocuklar ve gençlerin ücretsiz izleyebileceğini duyurdu.
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