Giresun’da eksik çok

Süper Lig'de düşme hattındaki Giresunspor, bugünkü kritik Başakşehir karşılaşması öncesinde sakatlıklardan yana dertli. 10 numara Savicevic, stoperler Perez ile Senghor'un maçta forma giyemeyecekleri bildirildi. Öte yandan yeşil-beyazlılar, Başakşehir maçını kadınlar ile 20 yaş altı çocuklar ve gençlerin ücretsiz izleyebileceğini duyurdu.
Süper Lig'de düşme hattındaki Giresunspor, bugünkü kritik Başakşehir karşılaşması öncesinde sakatlıklardan yana dertli. 10 numara Savicevic, stoperler Perez ile Senghor'un maçta forma giyemeyecekleri bildirildi. Öte yandan yeşil-beyazlılar, Başakşehir maçını kadınlar ile 20 yaş altı çocuklar ve gençlerin ücretsiz izleyebileceğini duyurdu.