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Demir yumruk

Adana’daki gol resitalinde mavi-şimşekler Kayseri’yi 5-3 devirip 4’te 4 yaparak Avrupa iddiasını sürdürdü. Cherif 2 gol, İsmail 2 asistle yıldızlaştı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 06:50
Demir yumruk

Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor-Kayserispor maçı gol yağmuruna sahne oldu. Avrupa kupaları iddiasını güçlendirmek isteyen mavi-şimşekler, 2 maçtır kazanamayan Kayserispor'u ağırladı. Maça hızlı başlayan Demirspor, 7'de Cherif Ndiaye'yle gol perdesini açtı. 24'te Thiam eşitliği sağladı: 1-1. 27'de Ndiaye, tekrar takımını öne geçirdi: 2-1. 30'da Thiam tekrar eşitledi: 2-2. 32'de bu sefer Belhanda 3-2'lik üstünlüğü getirdi. 42'de Ndiaye'nin golü VAR'dan döndü. 45+4'te Thiam hat-trickle skoru 3-3 yaptı. Hemen iki dakika sonrasında Yusuf Sarı, orta-şut karışımı bir vuruşla müthiş maçta ilk yarının skorunu ilan etti: 4-3.

47 YILLIK REKORU KIRDILAR

İkinci yarıya da hızlı başlayan Adana Demir, 52'de penaltı kazandı. Onyekuru, penaltıdan skoru 5-3 yaptı. 81'de gole giden Cherif'i düşüren kaleci Bilal kırmızı görürken, Montella'nın öğrencileri gol resitalinden 5-3 galip çıktı. Öte yandan ligde evinde tek namağlup takım olan Adana ekibi, 16 maçla kulüp rekorunu kırdı. Son olarak 1976-77'de bunu başarmıştı.

GOLDEN SONRA REAKSİYON GÖSTERDİK

Evinde 5'te 5 yapan Adana Demirspor'da teknik direktör Montella, ilk yarıda seyri güzel, muazzam güzellikte bir maç olduğunu vurguladı. Montella, "Her yediğimiz golden sonra bir reaksiyon gösterdik ve gol atmayı başardık. İkinci yarıda özellikle 5-3 skor aldıktan sonra maçı yönetmeyi de başardık. O yüzden bu konuda da tebrik etmek istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

BÖYLE OYNAYIN YETER

Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Kayserispor'da teknik direktör Çağdaş Atan, skora rağmen oynadıkları futboldan memnun olduğunu belirtti. Atan, "Biz bugün sahada tamamen oyunu kontrol eden ekiptik. Oyuncularıma, böyle oynadıktan sonra kaybetmenin hiç problem olmadığını söyledim" diye konuştu.

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