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Artık hedefimiz var

Konyaspor Teknik Direktörü Stanojevic, Kasımpaşa karşısında neticenin önemli olduğu bir maçı kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Sırp teknik adam, "Bizim için çok önemli bir 3 puandı. Burada adaptasyon sürecim vardı, şimdi tabii ki daha iyi hedeflerimiz var. Şehrimiz ve taraftarlarımız için oynamamız gerekiyor" diye umut dağıttı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 06:50
Artık hedefimiz var
Konyaspor Teknik Direktörü Stanojevic, Kasımpaşa karşısında neticenin önemli olduğu bir maçı kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Sırp teknik adam, "Bizim için çok önemli bir 3 puandı. Burada adaptasyon sürecim vardı, şimdi tabii ki daha iyi hedeflerimiz var. Şehrimiz ve taraftarlarımız için oynamamız gerekiyor" diye umut dağıttı.
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