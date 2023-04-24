Artık hedefimiz var

Konyaspor Teknik Direktörü Stanojevic, Kasımpaşa karşısında neticenin önemli olduğu bir maçı kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Sırp teknik adam, "Bizim için çok önemli bir 3 puandı. Burada adaptasyon sürecim vardı, şimdi tabii ki daha iyi hedeflerimiz var. Şehrimiz ve taraftarlarımız için oynamamız gerekiyor" diye umut dağıttı.
Konyaspor Teknik Direktörü Stanojevic, Kasımpaşa karşısında neticenin önemli olduğu bir maçı kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Sırp teknik adam, "Bizim için çok önemli bir 3 puandı. Burada adaptasyon sürecim vardı, şimdi tabii ki daha iyi hedeflerimiz var. Şehrimiz ve taraftarlarımız için oynamamız gerekiyor" diye umut dağıttı.