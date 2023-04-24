Haberler Süper Lig Antalyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Antalyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta müsabakasında Antalyaspor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 11:30 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 12:00
Antalyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Antalyaspor - Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Antalyaspor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Sivasspor maçı 24 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

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