Futbol camiasından Ramazan Bayramı mesajları

İslam Alemi, Ramazan Bayramı heyecanı yaşarken futbol kulüplerinden de tebrik mesajları geldi. Başta Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Süper Lig devleri olmak üzere birçok kulüp sosyal medyasından kutlama mesajı yayınladı.
Mehmet Büyükekşi: Ramazan Bayramı'nın tüm Müslüman alemine hayırlar getirmesini, özellikle futbol camiası açısından da Türk futboluna hayırlara vesile olmasını diliyorum. #RamazanBayramı pic.twitter.com/yDOO6XqlH8— TFF (@TFF_Org) April 20, 2023
Sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram dileriz.— Beşiktaş JK (@Besiktas) April 21, 2023
Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun. pic.twitter.com/LM7sD0qga0
Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz, sağlık ve huzur dolu bir bayram geçirmeniz dileğiyle...— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 21, 2023
Ramazan Bayramımız kutlu olsun. pic.twitter.com/tUPY5Ds0xq
Bayram iyileştirici ve birleştiricidir, bu yüzden çok sever ve yolunu gözleriz. Bu #RamazanBayramı'nın da başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya mutluluk, huzur ve kardeşlik getirmesini diliyor, tüm İslam aleminin bayramını yürekten kutluyoruz. pic.twitter.com/814dJ2n0AV— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 21, 2023
Tüm İslam aleminin ve camiamızın Ramazan Bayramı mübarek olsun pic.twitter.com/nRhzOTBff4— Trabzonspor (@Trabzonspor) April 21, 2023