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Kazanmamız gerekiyor

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trabzonspor karşısında mutlak galip gelmeleri gerektiğinin altını çizdi. Çalımbay, "Bizim maçı kazanmamız gerekiyor, sahamızda puan ya da puanlar almalıyız. Trabzonspor iyi bir takım, kolay maç olmayacak. Burada en önemli şey taraftarımızın maça gelmesi" dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 06:50
Kazanmamız gerekiyor
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trabzonspor karşısında mutlak galip gelmeleri gerektiğinin altını çizdi. Çalımbay, "Bizim maçı kazanmamız gerekiyor, sahamızda puan ya da puanlar almalıyız. Trabzonspor iyi bir takım, kolay maç olmayacak. Burada en önemli şey taraftarımızın maça gelmesi" dedi.
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