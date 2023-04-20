Giresunlulara çağrı

Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak, bugünkü Ankaragücü karşılaşmasında taraftarlarından destek istedi. Başkan Yamak, "Ankara'da oynayacağımız MKE Ankaragücü karşılaşması için başkent ve çevre illerde yaşayan tüm Giresunluları takımımıza destek olmaya davet ediyorum" çağrısında bulundu.
Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak, bugünkü Ankaragücü karşılaşmasında taraftarlarından destek istedi. Başkan Yamak, "Ankara'da oynayacağımız MKE Ankaragücü karşılaşması için başkent ve çevre illerde yaşayan tüm Giresunluları takımımıza destek olmaya davet ediyorum" çağrısında bulundu.