Başkentte kritik maç

Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Ankaragücü, Giresunspor'u ağırlayacak. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe karşısında deplasmanda son dakikalarda yediği gollerle 2-1 mağlup olan başkent temsilcisi, 28 puanla 14. sırada yer alıyor. Yeşil-beyazlılar ise 27 puanla 15. basamakta. İki takım arasındaki ilk maç 1-1 sona erdi.
Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Ankaragücü, Giresunspor'u ağırlayacak. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe karşısında deplasmanda son dakikalarda yediği gollerle 2-1 mağlup olan başkent temsilcisi, 28 puanla 14. sırada yer alıyor. Yeşil-beyazlılar ise 27 puanla 15. basamakta. İki takım arasındaki ilk maç 1-1 sona erdi.