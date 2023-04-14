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Buyrun derbiye

Süper Lig’de bugün Akdeniz derbisi oynanacak. Antalyaspor, Alanyaspor’u ağırlayacak. Ligde 14. kez kapışacak takımlar arasında Antalya’nın üstünlüğü var.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 06:50
Buyrun derbiye

Süper Lig'in 29. haftasında bugün derbi heyecanı yaşanacak. Antalya derbisinde Antalyaspor, Alanyaspor'u ağırlayacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yapılacak karşılaşma, 20.30'da başlayacak. Takımlar ligde 14. kez karşılaşacak. Akdeniz derbisinde Antalyaspor, turuncu-yeşillilere karşı 5'i iç sahada 7 galibiyet aldı. Alanyaspor'un ise kırmızı-beyazlılara karşı 1'i deplasmanda 5 galibiyeti var. Antalya takımları bir karşılaşmada ise golsüz berabere kaldı.

Alanyaspor hazır kıta

Alanyaspor, Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Pas çalışması yapan Akdeniz ekibi, taktik oyunla idmanı bitirdi. Oyuncuların keyifli oldukları gözlendi. Teknik direktör Ersun Yanal, futbolcularına zaman zaman uyarılar yaptı.

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