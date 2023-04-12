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Varlıklar 3'te 1'i

Borç batağındaki Dört Büyükler'in varlıkları da dağ gibi büyüyen borçlarına yetmiyor. Tüm varlıkları, toplam borcun 3'te 1'ine yetiyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 06:50
Varlıklar 3'te 1'i
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un tüm varlıkları, toplam borcun ancak 3'te 1'ini karşılıyor. Dört Büyükler'in 22,02 milyarlık borcuna karşılık tüm varlıklar toplamı 7,31 milyar lirada kalıyor. Bu bağlamda 4 Büyükler'in öz kaynakları - 14,71 milyar lirada bulunuyor. Bir başka deyişle; Türk futbolunun lokomotifi olan 4 Büyükler elindeki tüm varlıkları (futbolcular, gayrimenkuller vs) nakte çevirse de 14,71 milyar liralık (736 milyon euro) açık veriyor. Bu durumdan nasıl kurtulacakları ise merak konusu oldu.
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