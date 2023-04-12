Varlıklar 3'te 1'i

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un tüm varlıkları, toplam borcun ancak 3'te 1'ini karşılıyor. Dört Büyükler'in 22,02 milyarlık borcuna karşılık tüm varlıklar toplamı 7,31 milyar lirada kalıyor. Bu bağlamda 4 Büyükler'in öz kaynakları - 14,71 milyar lirada bulunuyor. Bir başka deyişle; Türk futbolunun lokomotifi olan 4 Büyükler elindeki tüm varlıkları (futbolcular, gayrimenkuller vs) nakte çevirse de 14,71 milyar liralık (736 milyon euro) açık veriyor. Bu durumdan nasıl kurtulacakları ise merak konusu oldu.