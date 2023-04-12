Borç batağı

Süper Lig'de Dört Büyüklerin, Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı ilk 9 aylık finansal rapor bildirimlerine göre toplam borç miktarı 22,02 milyar lira'ya (1,1 milyar euro) ulaştı. Lider Galatasaray, borç sıralamasında da ilk sırada yer alıyor. Geçen sezonu 759 milyon lira zararla kapatan ve bu sezon 17 futbolcu transfer eden sarı-kırmızılıların toplam borcu 6,65 milyar lira. İkinci sırada Beşiktaş var. Geçen sezonu 1 milyar 26 milyon liralık zararla noktalayan ve sezona 18 transferle başlayan siyah-beyazlıların 6,18 milyar lira yükümlülüğü bulunuyor. FENERBAHÇE 5,99, TRABZON 3,2 MİLYAR SPOR Toto Süper Lig'de son 8 sezondur şampiyonluğa hasret kalan Fenerbahçe, 4 Büyüklerin borç liginde 3. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz sezon 836 milyon zarara uğrayan ve bu sezon yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken ve 18 futbolcuyu kadrosuna katan sarı-lacivertlilerin toplam borcu 5,99 milyar lira'ya ulaştı. Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak noktalasa da 539 milyon liralık zarara engel olamayan Trabzonspor da yeni sezona 14 yeni transferle başladı. Karadeniz devi Trabzonspor, 3,2 milyar lira'lık borç yüküyle karşı karşıya kaldı.