Kayseri şov

Süper Lig'de transfer yasağına rağmen olağanüstü bir futbol sergileyerek, taraflı tarafsız herkesin beğenisini Kayserispor, düşmeme mücadelesi veren Ümraniyespor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar, 29'da VAR'dan penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Thiam, gol perdesini açtı: 1-0. 45+2'de ise Ümraniyespor eşitliği sağladı. Sol taraftan kazanılan köşe atışını Kartal Kayra Yılmaz kullandı. Ceza alanında Epureanu'nun kafayla vurduğu ve savunmadan seken topu kaleci Bilal çizgiden çeldi. Dönen topu iyi takip eden Umut Nayir, ilk yarının skorunu belirledi: 1-1.

MANE&EMRAH İŞBAŞINDA

İkinci yarıda galibiyet için bastıran Kayseri ekibi, geçen hafta Trabzonspor galibiyetinde attıkları gollerle başrolü oynayan Emrah Başsan ve Mane'yle sonuca gitti. 53'te Emrah'ın asistinde Mensah, takımını bir kez daha öne geçirdi. 90+9'da ise İlhan'ın pasında Mane, maçın sonucu ilan etti: 3-1. Çağdaş Atan'ın öğrencileri, ligden çekilen Hatay maçıyla birlikte 3'te 3 yaparken, sonuncu Ümraniyespor, 5 maç sonra kaybetti.

ATAN: İLK 6 AŞKINA

Kayserispor hocası Çağdaş Atan, ligde hedefsiz kalmamaları için çok önemli bir maç kazandıklarını söyledi. Atan, "Gözümüzü ilk 6'ya dikmedik diyemeyiz. Bay haftamız var. Bugün gizli 47 puanın sahibi Kayseri var. Bu maç hedefsiz kalmamamız için çok önemliydi. İlk 6 için savaşacağız" diye iddialı konuştu.

ORTA, ÖZÜR DİLESİN

Ümraniye'nin Teknik Direktörü Recep Uçar, MHK Başkanı Lale Orta'ya sitem etti. Recep Uçar, "Bu ligde var olmak için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Sadece bugün için konuşmuyorum. Sezon başından beri pozisyonlarımız incelensin. Lale Orta'dan sizlerin huzurunda özür bekliyorum" dedi.

ÇEVİK KUVVET SAHADA

Ümraniyespor'u konuk eden Kayserispor'da futbolcular, polislere jest yapıp, örnek bir davranışa imza attılar. Futbolcular seremoniye Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle çevik kuvvet üniformasıyla çıktı. Ayrıca, emniyet müdür yardımcılarına da çiçek verildi.