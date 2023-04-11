Haberler Süper Lig Kayseri şov

Kayseri şov

Kayserispor, Ümraniye’yi de 3 golle devirdi ve 3’te 3 yapt. İlk yarısı 1-1 sona eren maçta sarı-kırmızılılar, 2. yarıda coştu. Mensah ve
Mane, 3 puanı getirdi. Lider Galatasaray’la maçı öncesinde moral kazandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 06:50
Kayseri şov

Süper Lig'de transfer yasağına rağmen olağanüstü bir futbol sergileyerek, taraflı tarafsız herkesin beğenisini Kayserispor, düşmeme mücadelesi veren Ümraniyespor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar, 29'da VAR'dan penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Thiam, gol perdesini açtı: 1-0. 45+2'de ise Ümraniyespor eşitliği sağladı. Sol taraftan kazanılan köşe atışını Kartal Kayra Yılmaz kullandı. Ceza alanında Epureanu'nun kafayla vurduğu ve savunmadan seken topu kaleci Bilal çizgiden çeldi. Dönen topu iyi takip eden Umut Nayir, ilk yarının skorunu belirledi: 1-1.

MANE&EMRAH İŞBAŞINDA

İkinci yarıda galibiyet için bastıran Kayseri ekibi, geçen hafta Trabzonspor galibiyetinde attıkları gollerle başrolü oynayan Emrah Başsan ve Mane'yle sonuca gitti. 53'te Emrah'ın asistinde Mensah, takımını bir kez daha öne geçirdi. 90+9'da ise İlhan'ın pasında Mane, maçın sonucu ilan etti: 3-1. Çağdaş Atan'ın öğrencileri, ligden çekilen Hatay maçıyla birlikte 3'te 3 yaparken, sonuncu Ümraniyespor, 5 maç sonra kaybetti.

ATAN: İLK 6 AŞKINA

Kayserispor hocası Çağdaş Atan, ligde hedefsiz kalmamaları için çok önemli bir maç kazandıklarını söyledi. Atan, "Gözümüzü ilk 6'ya dikmedik diyemeyiz. Bay haftamız var. Bugün gizli 47 puanın sahibi Kayseri var. Bu maç hedefsiz kalmamamız için çok önemliydi. İlk 6 için savaşacağız" diye iddialı konuştu.

ORTA, ÖZÜR DİLESİN

Ümraniye'nin Teknik Direktörü Recep Uçar, MHK Başkanı Lale Orta'ya sitem etti. Recep Uçar, "Bu ligde var olmak için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Sadece bugün için konuşmuyorum. Sezon başından beri pozisyonlarımız incelensin. Lale Orta'dan sizlerin huzurunda özür bekliyorum" dedi.

ÇEVİK KUVVET SAHADA

Ümraniyespor'u konuk eden Kayserispor'da futbolcular, polislere jest yapıp, örnek bir davranışa imza attılar. Futbolcular seremoniye Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle çevik kuvvet üniformasıyla çıktı. Ayrıca, emniyet müdür yardımcılarına da çiçek verildi.

DİĞER
Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci ve kızı Mercan’ın sevimli halleri! Minik Mercan spor yaparken annesiyle oyun oynadı!
Sevil Sabancı’nın dillere destan yatı rekor bedelle satıldı! Duyan inanamadı
Toroğlu'dan penaltı yorumu! Valencia'nın pozisyonu...
İngilizlerin Sacha Boey aşkı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ahmet Nur Çebi: Tescil olmaz
Toroğlu'dan penaltı yorumu! Valencia'nın pozisyonu...
Osmaniye TOKİ arsa çekilişi canlı izle 11 Nisan
Şanlıurfa TOKİ arsa çekilişi canlı izle 11 Nisan
TOKİ Avrupa Yakası sonuçları 11 Nisan
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ahmet Nur Çebi: Tescil olmaz Ahmet Nur Çebi: Tescil olmaz 01:29
Toroğlu'dan penaltı yorumu! Valencia'nın pozisyonu... Toroğlu'dan penaltı yorumu! Valencia'nın pozisyonu... 01:15
F.Bahçe bu pozisyonda penaltı bekledi! F.Bahçe bu pozisyonda penaltı bekledi! 01:15
F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme! F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme! 01:15
Jesus'tan hakem tepkisi! Jesus'tan hakem tepkisi! 01:15
F.Bahçe F. Karagümrük deplasmanında kazandı! F.Bahçe F. Karagümrük deplasmanında kazandı! 01:15
Daha Eski
Ligin zirvesi alev aldı! İşte güncel puan durumu Ligin zirvesi alev aldı! İşte güncel puan durumu 01:15
Çebi'den olay sözler! "UEFA'ya gideceğim" Çebi'den olay sözler! "UEFA'ya gideceğim" 01:15
Altay Bayındır'ın büyük hatası pahalıya patladı! Altay Bayındır'ın büyük hatası pahalıya patladı! 01:15
Toroğlu'dan Altay Bayındır'a flaş sözler! Toroğlu'dan Altay Bayındır'a flaş sözler! 01:14
F.Bahçe'nin golü sayılmadı! İşte o anlar F.Bahçe'nin golü sayılmadı! İşte o anlar 01:14
Transfer bombası! Ozan Tufan Kartal oluyor Transfer bombası! Ozan Tufan Kartal oluyor 01:14