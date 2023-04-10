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Kayserispor 3-1 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor sahasında Ümraniyespor'u konuk etti. Mücadeleden ev sahibi Kayserispor 3-1'lik skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 18:04 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 18:47
Kayserispor 3-1 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 28. haftası heyecanlı bir karşılaşmaya sahne oldu. Kayserispor ile Ümraniyespor kozlarını paylaştı.

Mücadeleden ev sahibi Kayserispor 3-1'lik skorla galip ayrılmayı başardı. Kayserispor'un golllerini 31. dakikada penaltıdan Thiam, 53. dakikada Mensah ve 90+9'da Mane kaydetti.

Ümreniyespor'un tek golü ise 45+2'de Umut Nayir'den geldi. Ayrıca Ümraniyespor'da I. Sackey 90+8'de 2. sarı karttan gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu maçın ardından Kayserispor 44 puanla 7. sırada yer aldı. Ümraniyespor ise 23 puanla 18. sırada bulunuyor.

MÜCADELEDEN DAKİKALAR

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 3-1 yendi.

10'uncu dakikada topla buluşan Thiam'ın ceza sahası içinde kaleye şutu yandan auta gitti.

30'uncu dakikada Ümraniyespor'da Serkan Göksu, ceza sahası içinde Kaysersiporlu Thiam'ın ayağına basınca VAR'da pozisyonu izleyen hakem penaltı kararı verdi.

31'inci dakikada Thiam'ın penaltı atışında top ağlarla buluştu: 1-0.

45+4'üncü dakikada sol taraftan kullanılan kornerde Epureanu'nun kafa vuruşunda top kelci Bilal'den dönüp, Umut Nayir'in önünde kaldı. Umut, topa düzgün vuruş yaparak ağlarla buluşturdu: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

49'uncu dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada topla buluşan Kolovetsios'un kafa ile vuruşu auta gitti.

53'üncü dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada topla buluşan Mensah'ın vuruşu ağlarla buluştu: 2-1.

90+9'uncu dakikada sağ kanattaki İlhan Parlak'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Mane'nin şutu ağlarla buluştu: 3-1.

Karşılaşma Kayserispor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

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