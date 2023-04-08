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Ankaragücü - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta müsabakasında Ankaragücü ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ankaragücü - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2023 Cumartesi 12:30
Ankaragücü - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Ankaragücü - İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Ankaragücü ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Ankaragücü - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANKARAGÜCÜ - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ankaragücü - İstanbulspor maçı 8 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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