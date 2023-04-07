Haberler Süper Lig Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçlarında çıkacak sonuçlar tüm takımlar için büyük önem taşıyor. Galatasaray'ın BAY geçeceği haftada, Beşiktaş evinde Giresunspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. Trabzonspor da İstanbul'da Kasımpaşa'nın konuğu olacak. Zorlu müsabakalar öncesinde şampiyonluk oranlarında değişiklik yapıldı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2023 Cuma 16:12
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçları öncesinde şampiyonluk oranlarında değişiklik yaşandı.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım

Ligde lider durumda olan ve bu hafta 'BAY' geçecek Galatasaray'ın şampiyonluğu için 1.10 olarak belirledi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım

Sahasında Beşiktaş ile oynadığı derbiyi kaybeden Fenerbahçe'nin oranı 5.00 olarak açıklandı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor Sergen Yalçın'la görüştü! İşte detaylar
F.Bahçe'de 2+1 yıllık imza!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Son dakika Bingöl deprem, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?
İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor Sergen Yalçın'la bir kez daha görüşecek! Trabzonspor Sergen Yalçın'la bir kez daha görüşecek! 16:20
Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım 16:12
F.Bahçe'de 2+1 yıllık imza! F.Bahçe'de 2+1 yıllık imza! 16:06
Fırtına Paşa maçına hazır! Fırtına Paşa maçına hazır! 16:04
G.Saray'a dönmek istemiyorlar! Başkan açıkladı G.Saray'a dönmek istemiyorlar! Başkan açıkladı 15:59
Beşiktaş'tan flaş teklif! İşte verilen cevap Beşiktaş'tan flaş teklif! İşte verilen cevap 15:35
Daha Eski
Icardi açıkladı! "Kalmak istiyorum ama..." Icardi açıkladı! "Kalmak istiyorum ama..." 15:13
G.Saray'da dev operasyon! 8 ayrılık birden G.Saray'da dev operasyon! 8 ayrılık birden 15:05
Son şampiyon Efes'ten Avrupa'ya erken veda! Son şampiyon Efes'ten Avrupa'ya erken veda! 14:46
Galatasaray'a 3 genç yetenek! Galatasaray'a 3 genç yetenek! 14:45
Süper Lig devinden Isco bombası! Önerilen maaş... Süper Lig devinden Isco bombası! Önerilen maaş... 14:29
Hayatının imzasını atıyor! İşte o tarih Hayatının imzasını atıyor! İşte o tarih 14:02