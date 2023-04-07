Haberler Süper Lig Konyaspor - Antalyaspor maçı CANLI

Konyaspor - Antalyaspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Bu heyecanlı mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2023 Cuma 20:30
Konyaspor - Antalyaspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Konyaspor, evinde Antalyaspor'u konuk ediyor.

Bu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.



KONYASPOR- ANTALYASPOR İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, Bruno Paz, Moreno, Çekici, Muhammet, Diouf

Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Ömer, Emrecan, Güray, Fernando, Fredy, Ufuk, Ndao, Larsson, Wright

KONYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Konyaspor - Antalyaspor maçı 7 Nisan Cuma günü saat 20:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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