Konyaspor - Antalyaspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Konyaspor, evinde Antalyaspor'u konuk ediyor.
Bu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
KONYASPOR- ANTALYASPOR İLK 11'LER
Konyaspor: Sehic, Ahmet, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, Bruno Paz, Moreno, Çekici, Muhammet, Diouf
Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Ömer, Emrecan, Güray, Fernando, Fredy, Ufuk, Ndao, Larsson, Wright
KONYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Konyaspor - Antalyaspor maçı 7 Nisan Cuma günü saat 20:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.