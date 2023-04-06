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Süper Lig'de 28. hafta hakemleri açıklandı!

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden, 28. hafta maçlarını yönetecek hakemlerin listesini açıkladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2023 Perşembe 12:15 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2023 Perşembe 12:16
Süper Lig'de 28. hafta hakemleri açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden, 28. hafta maçlarını yönetecek hakemlerin listesini açıkladı.

İşte haftanın maçlarını yönetecek hakemler:
Konyaspor - Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu

MKE Ankaragücü - İstanbulspor: Mustafa Kürşad Filiz

Kasımpaşa - Trabzonspor: Burak Şeker

Sivasspor - Başakşehir: Arda Kardeşler

Beşiktaş - Giresunspor: Atilla Karaoğlan

Kayserispor - Ümraniyespor: Zorbay Küçük

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen

Galatasaray BAY geçecek

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