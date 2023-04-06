Haberler Süper Lig Bu listede zirve İspanya'nın! Süper Lig hakemleri ise...

Bu listede zirve İspanya'nın! Süper Lig hakemleri ise...

Avrupa'da hakemlerin yıllık kazançlarıyla ilgili yapılan araştırma oldukça dikkat çekti. La Liga hakemleri listede zirveyi çekiyor. Süper Lig hakamlerinin kazançlarıyla ilgili veriler de gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2023 Perşembe 06:50
Bu listede zirve İspanya'nın! Süper Lig hakemleri ise...

Hakemlerin kazançları hatırı sayılır bir noktaya ulaştı.

Bu listede zirve İspanya'nın! Süper Lig hakemleri ise...

Sabah'ın derlediği habere göre Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig araştırmasında ilginç rakamlar ortaya çıktı.

Bu listede zirve İspanya'nın! Süper Lig hakemleri ise...

İspanya La Liga hakemleri, ayda 12 bin 500 Euro maaş, yönettikleri her maç için 4 bin 200 Euro alırken, VAR'ın başındakiler ise 2 bin 100 Euro kazanıyor.

Bu listede zirve İspanya'nın! Süper Lig hakemleri ise...

Ortalama 20 maç yönettikleri hesaba katıldığında yılda 250 bin Euro'yu ceplerine koyuyorlar.

Bu listede zirve İspanya'nın! Süper Lig hakemleri ise...

AYLIK MAAŞ 26 BİN TL

Türkiye Süper Ligi'nde ise orta hakemlerin 26 bin TL, VAR'ın 20 bin TL aylık maaşı var. Maç başına 20 bin TL'ye düdük çalınırken, VAR da 10 bin TL'yi cebine koyuyor. Bir hakemin ortalama kazancı 710 bin TL'ye denk geliyor.

SÜPER LİG


Maaş 26 bin TL

Maç başı 20 bin TL

VAR 20 bin TL (maaş)

VAR 10 bin TL (Maç başı)

Yıllık ortalama 710 bin TL

Bu listede zirve İspanya'nın! Süper Lig hakemleri ise...

LA LIGA

Maaş 12 bin 500 Euro

Maç başı 4 bin 200 Euro

VAR 2 bin 100 Euro

Şamp. Ligi 7 bin Euro

Yıllık ortalama 250 BIN €

İspanyol Mateu Lahoz, lig ve uluslararası maçlar sayesinde 2022'de 335 bin Euro cebine koydu.

Bu listede zirve İspanya'nın! Süper Lig hakemleri ise...

SERIE A

Maaş 3.900-6.500 Euro

Maç başı 3 bin 400 Euro

VAR Bin 500 Euro

Şamp. Ligi 7 bin Euro

Yıllık ortalama. 140 bin €

Bu listede zirve İspanya'nın! Süper Lig hakemleri ise...

BUNDESLIGA


Maaş 2.500-6.000 Euro

Maç başı 3 bin 600 Euro

VAR Bin 100 Euro

Şamp. Ligi 7 bin Euro

Yıllık ortalama. 125 bin €

Bu listede zirve İspanya'nın! Süper Lig hakemleri ise...

PREMIER LİG

Maaş 3 bin 700 Euro

Maç başı 1 bin 300 Euro

VAR 1.000 Euro

Şamp. Ligi 7 bin Euro

Yıllık ortalama 110 bin €

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