Bu listede zirve İspanya'nın! Süper Lig hakemleri ise...

Hakemlerin kazançları hatırı sayılır bir noktaya ulaştı.
Sabah'ın derlediği habere göre Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig araştırmasında ilginç rakamlar ortaya çıktı.
Hakemlerin kazançları hatırı sayılır bir noktaya ulaştı.
Sabah'ın derlediği habere göre Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig araştırmasında ilginç rakamlar ortaya çıktı.
Ortalama 20 maç yönettikleri hesaba katıldığında yılda 250 bin Euro'yu ceplerine koyuyorlar.
AYLIK MAAŞ 26 BİN TL
Türkiye Süper Ligi'nde ise orta hakemlerin 26 bin TL, VAR'ın 20 bin TL aylık maaşı var. Maç başına 20 bin TL'ye düdük çalınırken, VAR da 10 bin TL'yi cebine koyuyor. Bir hakemin ortalama kazancı 710 bin TL'ye denk geliyor.
SÜPER LİG
Maaş 26 bin TL
Maç başı 20 bin TL
VAR 20 bin TL (maaş)
VAR 10 bin TL (Maç başı)
Yıllık ortalama 710 bin TL
LA LIGA
Maaş 12 bin 500 Euro
Maç başı 4 bin 200 Euro
VAR 2 bin 100 Euro
Şamp. Ligi 7 bin Euro
Yıllık ortalama 250 BIN €
İspanyol Mateu Lahoz, lig ve uluslararası maçlar sayesinde 2022'de 335 bin Euro cebine koydu.
SERIE A
Maaş 3.900-6.500 Euro
Maç başı 3 bin 400 Euro
VAR Bin 500 Euro
Şamp. Ligi 7 bin Euro
Yıllık ortalama. 140 bin €
BUNDESLIGA
Maaş 2.500-6.000 Euro
Maç başı 3 bin 600 Euro
VAR Bin 100 Euro
Şamp. Ligi 7 bin Euro
Yıllık ortalama. 125 bin €
PREMIER LİG
Maaş 3 bin 700 Euro
Maç başı 1 bin 300 Euro
VAR 1.000 Euro
Şamp. Ligi 7 bin Euro
Yıllık ortalama 110 bin €
LIGUE 1
Maaş 6 bin Euro
Maç başı 2 bin 900 Euro
VAR 900 Euro Şamp. Ligi
Şamp. Ligi 7 bin Euro
Yıllık ortalama 120 bin €