Bu listede zirve İspanya'nın! Süper Lig hakemleri ise...

AYLIK MAAŞ 26 BİN TL

Türkiye Süper Ligi'nde ise orta hakemlerin 26 bin TL, VAR'ın 20 bin TL aylık maaşı var. Maç başına 20 bin TL'ye düdük çalınırken, VAR da 10 bin TL'yi cebine koyuyor. Bir hakemin ortalama kazancı 710 bin TL'ye denk geliyor.

SÜPER LİG



Maaş 26 bin TL

Maç başı 20 bin TL

VAR 20 bin TL (maaş)

VAR 10 bin TL (Maç başı)

Yıllık ortalama 710 bin TL