Telafisi yok

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'de telafisi olmayan bir döneme girdiklerini ve taraftar desteğine ihtiyaçları olduğunu belirtti. Ankaragücü galibiyetiyle moral bulduklarını vurgulayan Çalımbay, evlerindeki Başakşehir maçına değinerek, "Çok dikkatli oynamamız gerekiyor. Bizim puan ve puanlara ihtiyacımız var. Bugüne kadar çok iyi şeyler yaptık, bunu sonuna kadar devam ettirmek için de ne gerekirse yapacağız. Buradaki en önemli şeylerden biri de taraftar. Onların desteği kesinlikle çok önemli" değerlendirmesinde bulundu.

ÜZÜCÜ GÜNLER YAŞADIK

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde eşleştikleri Gaziantep FK'nin deprem felaketi nedeniyle Spor Toto Süper Lig'den çekilmesiyle maç oynamadan yarı finale yükseldiklerini anımsatarak buruk bir tur geçtiklerini belirtti. Rıza Çalımbay, "Her şeyden önce çok üzüldük. Keşke hiçbir şey olmadan Gaziantep FK ile maçımızı oynasaydık. Kendi avantajımız da vardı, sahamızda oynayacaktık. Tekrar hepsinin başı sağ olsun. İnşallah bir daha böyle şeyler yaşamayız. Üzücü günler yaşadık" açıklamasını yaptı.