Küme düşmeyeceğiz

Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak, Beşiktaş maçı öncesi iddialı konuştu. 10 maçtır kazanamadıklarını hatırlatan Yamak, "Giresunspor olarak 'düşmek' kelimesini ağzımıza bile almıyoruz. Önce Beşiktaş, daha sonra içeride Sivas maçı. Devamını getireceğiz. Takımımızın daha iyi yerlerde olacağına inanıyorum" diye umut dağıttı.
Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak, Beşiktaş maçı öncesi iddialı konuştu. 10 maçtır kazanamadıklarını hatırlatan Yamak, "Giresunspor olarak 'düşmek' kelimesini ağzımıza bile almıyoruz. Önce Beşiktaş, daha sonra içeride Sivas maçı. Devamını getireceğiz. Takımımızın daha iyi yerlerde olacağına inanıyorum" diye umut dağıttı.