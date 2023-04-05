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Küme düşmeyeceğiz

Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak, Beşiktaş maçı öncesi iddialı konuştu. 10 maçtır kazanamadıklarını hatırlatan Yamak, "Giresunspor olarak 'düşmek' kelimesini ağzımıza bile almıyoruz. Önce Beşiktaş, daha sonra içeride Sivas maçı. Devamını getireceğiz. Takımımızın daha iyi yerlerde olacağına inanıyorum" diye umut dağıttı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2023 Çarşamba 06:50
Küme düşmeyeceğiz
Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak, Beşiktaş maçı öncesi iddialı konuştu. 10 maçtır kazanamadıklarını hatırlatan Yamak, "Giresunspor olarak 'düşmek' kelimesini ağzımıza bile almıyoruz. Önce Beşiktaş, daha sonra içeride Sivas maçı. Devamını getireceğiz. Takımımızın daha iyi yerlerde olacağına inanıyorum" diye umut dağıttı.
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