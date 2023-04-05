Gustavo veda etti

Kayserispor'da Gustavo Campanharo vedalaştı. Kontratı feshedilen 31 yaşındaki Brezilyalı ön liberoya teşekkür plaketi takdim edildi. Campanharo, Kayserispor'da 4 sezonda 75'i ilk 11 olmak üzere 90 maça çıktı. 19 sarı, 1 kez de kırmızı kart görürken, 1 de gol attı.
Kayserispor'da Gustavo Campanharo vedalaştı. Kontratı feshedilen 31 yaşındaki Brezilyalı ön liberoya teşekkür plaketi takdim edildi. Campanharo, Kayserispor'da 4 sezonda 75'i ilk 11 olmak üzere 90 maça çıktı. 19 sarı, 1 kez de kırmızı kart görürken, 1 de gol attı.