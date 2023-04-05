Gaziantep FK’de ödeme krizi var!

Ligden çekilen Gaziantep FK'den kiralık olarak farklı takımlara giden futbolculara ödemelerin yapılmadığı öğrenildi. Futbolcuların 31 Mart tarihi itibariyle yapılması gereken 3 taksite bölünmüş ve ilkinin ödenmesi taahhüt edilen maaş ödemesi gerçekleşmezken, oyuncuların da bu durumdan oldukça rahatsız olduğu belirtildi.
Ligden çekilen Gaziantep FK'den kiralık olarak farklı takımlara giden futbolculara ödemelerin yapılmadığı öğrenildi. Futbolcuların 31 Mart tarihi itibariyle yapılması gereken 3 taksite bölünmüş ve ilkinin ödenmesi taahhüt edilen maaş ödemesi gerçekleşmezken, oyuncuların da bu durumdan oldukça rahatsız olduğu belirtildi.