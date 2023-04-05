Fatih K.Gümrük 2023’te yenilmedi

Karagümrük, 2023'te ligde çıktığı 10 karşılaşmada 4 galibiyet, 6 beraberlik elde ederek mağlubiyet görmeyen tek ekip olarak dikkat çekti. Toplamda 11 maçtır namağlup kırmızı-siyahlılar, 2023'te resmi maçlarda aldığı tek yenilgiyi ise Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştığı Başakşehir karşısında yaşadı.
Karagümrük,2023'te ligde çıktığı 10 karşılaşmada 4 galibiyet, 6 beraberlik elde ederek mağlubiyet görmeyen tek ekip olarak dikkat çekti. Toplamda 11 maçtır namağlup kırmızı-siyahlılar, 2023'te resmi maçlarda aldığı tek yenilgiyi ise Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştığı Başakşehir karşısında yaşadı.