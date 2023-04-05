Değişiklik olmayacak

TFF, hükmen yenilgi kararına yönelik yeni bir açıklama daha yayımladı. Verilen kararda değişiklik olmayacağını belirten açıklamada özetle, "11 kulübümüzün TFF'nin kararının değişmemesi yönündeki yazılı beyanları doğrultusunda TFF'nin, aldığı kararlarda bir değişiklik olmayacağını bir kez daha kamuoyunun bilgilerine sunarız" denildi.
TFF, hükmen yenilgi kararına yönelik yeni bir açıklama daha yayımladı. Verilen kararda değişiklik olmayacağını belirten açıklamada özetle, "11 kulübümüzün TFF'nin kararının değişmemesi yönündeki yazılı beyanları doğrultusunda TFF'nin, aldığı kararlarda bir değişiklik olmayacağını bir kez daha kamuoyunun bilgilerine sunarız" denildi.