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Değişiklik olmayacak

TFF, hükmen yenilgi kararına yönelik yeni bir açıklama daha yayımladı. Verilen kararda değişiklik olmayacağını belirten açıklamada özetle, "11 kulübümüzün TFF'nin kararının değişmemesi yönündeki yazılı beyanları doğrultusunda TFF'nin, aldığı kararlarda bir değişiklik olmayacağını bir kez daha kamuoyunun bilgilerine sunarız" denildi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2023 Çarşamba 06:50
Değişiklik olmayacak
TFF, hükmen yenilgi kararına yönelik yeni bir açıklama daha yayımladı. Verilen kararda değişiklik olmayacağını belirten açıklamada özetle, "11 kulübümüzün TFF'nin kararının değişmemesi yönündeki yazılı beyanları doğrultusunda TFF'nin, aldığı kararlarda bir değişiklik olmayacağını bir kez daha kamuoyunun bilgilerine sunarız" denildi.
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