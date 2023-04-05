Andrea Pirlo’dan Fenerbahçe'ye gözdağı

Karagümrük'te teknik direktör Pirlo, F.Bahçe'yi de gözüne kestirdi. İtalyan teknik adam, "Fenerbahçe gibi çok büyük bir camia ile karşılaşacağız. Ama biz de sakin bir şekilde oyun planımızı sahaya yansıtarak oradan galip gelmek istiyoruz. İyi serimizi devam ettireceğimizi düşünüyorum" dedi.
Karagümrük'te teknik direktör Pirlo,F.Bahçe'yi de gözüne kestirdi.İtalyan teknik adam, "Fenerbahçegibi çok büyük bircamia ile karşılaşacağız. Amabiz de sakin bir şekilde oyunplanımızı sahaya yansıtarakoradan galip gelmek istiyoruz.İyi serimizi devam ettireceğimizidüşünüyorum" dedi.