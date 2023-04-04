Haberler Süper Lig Lale Orta ve Hugh Dallas çok tartışılan pozisyonları yorumladı!

Lale Orta ve Hugh Dallas çok tartışılan pozisyonları yorumladı!

MHK Başkanı Lale Orta ve MHK Hakem Danışmanı Hugh Dallas, Süper Lig'in özellikle son haftalarında yaşanan halem ve VAR kararlarına yönelik tartışmalarla ilgili yayıncı kuruluşa konuştu. Katıldığı programda Hugh Dallas ile gündemden düşmeyen pozisyonları değerlendiren Orta, "17 takımın değerli teknik direktörlerinin, bizden açıklanmasını istediği pozisyonlar varsa, her ay bir gün belirleyelim. İkişer pozisyonu bize göndersinler ve davet edelim, bütün pozisyonları şeffaflıkla açıklayalım" dedi. İşte çok tartışılan o pozisyonlar ve Lale Orta ile Hugh Dallas'ın değerlendirmeleri...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2023 Çarşamba 00:28 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2023 Çarşamba 00:30
Lale Orta ve Hugh Dallas çok tartışılan pozisyonları yorumladı!

"Kamuoyunun merak ettiği pozisyonlardan seçtik" diyen MHK Başkanı Lale Orta, yayıncı kuruluşta katıldığı programda MHK Hakem Danışmanı Hugh Dallas ile birlikte tek tek pozisyonları yorumladı.

Lale Orta ve Hugh Dallas çok tartışılan pozisyonları yorumladı!

Orta ayrıca, "Okan Buruk'un açıklanmasını istediği pozisyonlar vardı, onları da dahil ettik. 17 takımın değerli teknik direktörlerinin, bizden açıklanmasını istediği pozisyonlar varsa, her ay bir gün belirleyelim. İkişer pozisyonu bize göndersinler ve davet edelim, bütün pozisyonları şeffaflıkla açıklayalım" diyerek kulüplere bir de çağrıda bulundu.

İşte Süper Lig'de gündemden düşmeyen ve tartışmalara sebep olan o pozisyonlar ile ilgili Lale Orta ve Hugh Dallas'ın değerlendirmeleri...

Lale Orta ve Hugh Dallas çok tartışılan pozisyonları yorumladı!

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI

MHK Hakem Danışmanı Hugh Dallas:

"Leo Dubois'ya çok net bir müdahale var. Uzakta olduğu için hakem açısından zir bir karar. Dördüncü hakem bu pozisyonu görüyor ve yakın. Aslından ondan bir müdahale bekleyebilirdik. Bu pozisyonda kırmızı karttan yanayım. Burada subjektif bir karar var, sınırda bir durum. VAR devreye girmedi, karar hakeme bırakıldı. Şahsen kırmızı kart tercih ederdim."

Lale Orta ve Hugh Dallas çok tartışılan pozisyonları yorumladı!

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI

MHK Başkanı Lale Orta:

"Younes Belhanda'dan bir tokat var. Hakem göremedi, VAR müdahale etti. Doğru bir uygulama oldu."

Lale Orta ve Hugh Dallas çok tartışılan pozisyonları yorumladı!

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI

MHK Hakem Danışmanı Hugh Dallas:

"Alanyaspor maçında Enner Valencia'ya rakip futbolcunun teması var. Mete Kalkavan görmekte zorluk çekiyor. VAR'ın müdahalesi ve penaltı kararı doğru."

Lale Orta ve Hugh Dallas çok tartışılan pozisyonları yorumladı!

BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI

MHK Hakem Danışmanı Hugh Dallas:

"Adnan Januzaj dengesini kaybetmiş, kayarak bir müdahale yapıyor. Sol ayağı, Gedson Fernandes için tehlikeli. Januzaj ayağını yere indirmiyor ve yukarı kaldırıyor, sonrasında rakibine vuruyor. Burada kırmızı doğru."

Lale Orta ve Hugh Dallas çok tartışılan pozisyonları yorumladı!

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI

MHK Başkanı Lale Orta:

"Osayi Samuel için net bir kırmızı kartlık pozisyon var. Karar kırmızı olmalıydı. Mete Kalkavan'ın elini arkaya götürmesi konusu çok konuşuldu. Hakemlerle konuştum. Yardımcı hakem, Osayi'nin ayağının toptan sekerek rakibine geldiğini söylüyor. Burada VAR dereye girmeliydi. Karar kırmızı olarak düzeltilmeliydi."

Lale Orta ve Hugh Dallas çok tartışılan pozisyonları yorumladı!

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI

MHK Hakem Danışmanı Hugh Dallas:

"Burada hakem isterse, VAR devreye girer. Hakem önce kırmızıya gidiyor. Hakemin güçlü kalmasını ve kırmızı göstermesini beklerdik."

Lale Orta ve Hugh Dallas çok tartışılan pozisyonları yorumladı!

İSTANBULSPOR - SİVASSPOR PENALTI POZİSYONU

MHK Başkanı Lale Orta:

"VAR'ın müdahale etmesi için açık bariz bir kanıt bulması lazım. Penaltı için elin topa gitmesi lazım. El doğal konumdaysa, burada penaltı olmaz."

Lale Orta ve Hugh Dallas çok tartışılan pozisyonları yorumladı!

ÜMRANİYESPOR - KONYASPOR MAÇI

MHK Başkanı Lale Orta:

"Ümraniyespor - Konyaspor maçında bir gol oldu. Kale vuruşunda ofsayt olmuyor. İki yorumcu tweet attı, sonra sildiler. Kale vuruşundan ofsayt olmadığı için Ümraniyespor'un golü geçerli sayıldı."

Lale Orta ve Hugh Dallas çok tartışılan pozisyonları yorumladı!

TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI

MHK Başkanı Lale Orta:

"Trabzonspor - Kayserispor maçında iptal edilen penaltı için VAR kayıtlarını dinledim. Doğru bir VAR uygulaması oldu. Kayserili oyuncu kafayı vuruyor ama top Eren Elmalı'nın sırtına geliyor."

Lale Orta ve Hugh Dallas çok tartışılan pozisyonları yorumladı!

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI

MHK Hakem Danışmanı Hugh Dallas:

"Leo Dubois'e çok net bir müdahale var. Hakem için kolay bir karar değil, çünkü uzakta. Dördüncü hakem bu pozisyonu görüyor ve yakın. Aslından ondan bir müdahale bekleyebilirdik. Bu pozisyonda kırmızı karttan yanayım. Burada subjektif bir karar var, sınırda bir durum. VAR devreye girmedi, karar hakeme bırakıldı. Şahsen kırmızı kart tercih ederdim."

Lale Orta ve Hugh Dallas çok tartışılan pozisyonları yorumladı!

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI

MHK Başkanı Lale Orta:

"Burada penaltı yok, aldatmacadan bahsedebiliriz. Dünyanın hiçbir yerinde bir kişi bile buna penaltı demez. Sahada verilmiş yanlış karar. VAR'ın düzeltmesi gereken netlikte. VAR da hatalı davrandı, müdahale etmedi. Bu pozisyon maçın sonucunu etkilemedi, bu biraz hakem şansı. İçimizi biraz olsun rahatlattı. Art niyet yok, insani hata. Halil Umut Meler dünyada ön plana çıkmış hakemimiz. Buradan kendisi ders çıkartacaktır ve performansını olumluya doğru düzeltecektir."

Lale Orta ve Hugh Dallas çok tartışılan pozisyonları yorumladı!

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI

MHK Hakem Danışmanı Hugh Dallas:

"Hakem oyunculara uzak kalmış. Fakat görebiliyor, hissedebiliyor. Welinton'un müdahalesinin kural dışı olduğunu hissedebiliyor. Yetenekli hakemlerde sıkça karşılaştığımız durum. Sarı kart gerekiyor. Oyuncunun niyeti topa müdahale. İkinci sıradan kırmızı çıkması doğal. %100 gol pozisyonu ama oyuncunun topla oynama niyeti var. Bu yüzden sarı doğru."

Lale Orta ve Hugh Dallas çok tartışılan pozisyonları yorumladı!

GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI

MHK Hakem Danışmanı Hugh Dallas:

"Emre Akbaba'nın pozisyonunu hakem ters açıyla gördü. VAR daha iyi gördü. Hakemin görevi futbolcuları korumak. Emre Akbaba'nın topla oynama niyeti yok. Bu müdahale rakibin sağlığını tehdit altına atıyor. Burada pozisyon kırmızı olmalıydı."

Lale Orta ve Hugh Dallas çok tartışılan pozisyonları yorumladı!

GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI

MHK Hakem Danışmanı Hugh Dallas:

"Sam Adekugbe'nin Akintola'ya müdahalesi, Mertens'in Rodrigues ile olan pozisyona benziyor. Adekugbe'nin ayağı yerde, riski azaltıyor. Bu müdahalede hız var, bazen hız da kırmızı karta sebep olabilir. Ben olsam sınırda kabul ederdim. Sarı kartın doğru olduğunu düşünüyorum ama Adekugbe çok fazla risk almış."

Lale Orta ve Hugh Dallas çok tartışılan pozisyonları yorumladı!

GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI

MHK Hakem Danışmanı Hugh Dallas:

"Dries Mertens, Rodrigues'e müdahale ederken ok büyük risk alıyor, tabanını gösteriyor. Şanslı ki çok sert müdahale olmuyor. Bu yüzden hakem sarı çıkardı. Kırmızı da çıksa bir şey diyemezsiniz. VAR'ın müdahale etmemesi doğru, subjektif karar. Sarı kartı kabul etmeliyiz. Neyse ki çok büyük bir temas olmadı."

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