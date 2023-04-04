Lale Orta ve Hugh Dallas çok tartışılan pozisyonları yorumladı!

"Kamuoyunun merak ettiği pozisyonlardan seçtik" diyen MHK Başkanı Lale Orta, yayıncı kuruluşta katıldığı programda MHK Hakem Danışmanı Hugh Dallas ile birlikte tek tek pozisyonları yorumladı.
Orta ayrıca, "Okan Buruk'un açıklanmasını istediği pozisyonlar vardı, onları da dahil ettik. 17 takımın değerli teknik direktörlerinin, bizden açıklanmasını istediği pozisyonlar varsa, her ay bir gün belirleyelim. İkişer pozisyonu bize göndersinler ve davet edelim, bütün pozisyonları şeffaflıkla açıklayalım" diyerek kulüplere bir de çağrıda bulundu.
İşte Süper Lig'de gündemden düşmeyen ve tartışmalara sebep olan o pozisyonlar ile ilgili Lale Orta ve Hugh Dallas'ın değerlendirmeleri...
GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI
MHK Hakem Danışmanı Hugh Dallas:
"Leo Dubois'ya çok net bir müdahale var. Uzakta olduğu için hakem açısından zir bir karar. Dördüncü hakem bu pozisyonu görüyor ve yakın. Aslından ondan bir müdahale bekleyebilirdik. Bu pozisyonda kırmızı karttan yanayım. Burada subjektif bir karar var, sınırda bir durum. VAR devreye girmedi, karar hakeme bırakıldı. Şahsen kırmızı kart tercih ederdim."