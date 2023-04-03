Ümraniye’de müthiş düello

Süper Lig'de düşmeme mücadelesi veren Ümraniyespor, lider Galatasaray'ı mağlup etmenin moraliyle gelen Konyaspor'u ağırladı. İlk yarısı orta alan mücadelesi şeklinde geçen maçta ilk dakikada Epureanu'nun kafa vuruşunda kaleci Sehic'in müdahale ettiği top yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü ve ilk yarı golsüz sona erdi.

KAHRAMAN ÇILDIRTTI!

İkinci yarıda ise gol düellosu vardı. 62'de Kahraman kendi ağlarını sarstı. 82'de Diouf eşitliği sağladı. 89'da Kahraman'ın kısa düşen geri pasını kapan Onur Ayık skoru 2-1 yaptı. 90+7'de Soner, skoru ilan etti: 2-2. İstanbul ekibi, yenilmezlik serisini 5'e yükseltti. Konyaspor ise 4 maçtır namağlup durumda.

SON ANA KADAR VAZGEÇMEDİK

Konya Teknik Direktörü Stanojevic, maçta çok iyi savaştıklarını belirtti. Sırp hoca, "Oyuncularımı kutlamak istiyorum. Son ana kadar savaştılar" dedi.

AZ OYNADI İKİ GOL ATTI

Ümraniyespor, Konyaspor karşısında yüzde 33 topla oynama istatistiği yakaladı. Kırmızı-beyazlılar, yüzde 33 topla oynamaya rağmen iki gol atmayı başardı.

TRAVMATİK BİR MAÇ DAHA

Ümraniye çalıştırıcısı Recep Uçar, maçı travmatik değerlendirdi. Uçar, "Evimizde puan kaybettiğimiz 4-5 travmatik maçtan biri oldu" yorumu yaptı.

KONSANTRE OLAMADI

Konyaspor hocası Stanojevic, iki gol yemelerine neden olan Kahraman için konuştu. Stanojevic, "Ritme ayak uyduramadı, konsantre olamadı" dedi.