Giresunspor geri döndü

Düşme hattından çıkmak isteyen Giresunspor, Alanyaspor'u ağırladı. Son derece zevkli bir maça sahne olan karşılaşmada Akdeniz ekibi 17'de gol perdesini açtı. Efecan, Balkovec'in ortasında ilk yarının skorunu belirlerken, 45+4'te Cavaleiro'nun şutu üst direkten döndü.

HASRET 10'A ÇIKTI

Alanya, 73'te Ferhat'la farkı ikiye çıkardı. Sonrasında Giresun şov başladı. Önce 84'te Doğan Can 1-2 yaptı. Ardından 88'de penaltıdan Kuwas sonucu ilan etti: 2-2. Giresunspor'un galibiyet hasreti 10 karşılaşmaya çıkarken, üst üste 3. beraberliğini alan Alanyaspor da 3 maçtır kazanamıyor.

KAZANMAMIZ GEREKİYORDU

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, beraberliğe üzüldü. Keleş, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Kazanamadık, üzgünüz" diye konuştu.

FIRSATLARI HARCADIK

Alanya Teknik Direktörü Ersun Yanal, "2-0'dan sonra rakibin hatalarından yararlanabilirdik. O fırsatları da yakaladık. Sonuçta puanlar paylaşıldı" dedi.