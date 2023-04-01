Şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

Maç fazlasıyla takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde yer alan lider Galatasaray, Nef Stadı'nda Adana Demirspor'u konuk ediyor.
Maç fazlasıyla takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde yer alan lider Galatasaray, Nef Stadı'nda Adana Demirspor'u konuk ediyor.
Aslan zorlu maçı kazanarak derbiyi rahat izlemek istiyor.
Pazar ise Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde tam bir heyecan fırtınası yaşanacak.
Kanarya üç puan alıp Cimbom'u amansız takibe devam etmek istiyor.
Kartal da galip gelip yarışa tutunmaya kararlı
Bu maçların sonuçları zirvede hesapları değiştirecek.
Kiminin şampiyonluk iddiası artacak kimi de yarıştan uzaklaşacak.
Elbette hak edenin kazandığı, keyifli maçlar olması ise herkesin ortak dileği.
İşte Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları
GALATASARAY - 60 PUAN
27. HAFTA - ADANA DEMİR
28. HAFTA - BAY
29. HAFTA - KAYSERİ
30. HAFTA - ALANYA (D)
31. HAFTA - KARAGÜMRÜK
32. HAFTA - BEŞİKTAŞ (D)
33. HAFTA - BAŞAKŞEHİR
34. HAFTA - İSTANBUL (D)
35. HAFTA - SİVAS
36. HAFTA - A.GÜCÜ (D)
37. HAFTA - FENERBAHÇE
38. HAFTA - HATAY (Hükmen)
FENERBAHÇE - 54 PUAN
27. HAFTA - BEŞİKTAŞ
28. HAFTA - K.GÜMRÜK (D)
29. HAFTA - ANKARAGÜCÜ
30. HAFTA - B.ŞEHİR (D)
31. HAFTA - İSTANBUL
32. HAFTA - SİVAS (D)
33. HAFTA - GİRESUN (D)
34. HAFTA - TRABZON
35. HAFTA - HATAY (hükmen)
36. HAFTA - ANTALYA
37. HAFTA - G.SARAY (D)
38. HAFTA - G.ANTEP (Hükmen)
BEŞİKTAŞ - 49 PUAN
27. HAFTA - FENERBAHÇE (D)
28. HAFTA - GİRESUN
29. HAFTA - TRABZON (D)
30. HAFTA - HATAY (Hükmen)
31. HAFTA - ÜMRANİYE (D)
32. HAFTA - GALATASARAY
33. HAFTA - ANTALYA (D)
34. HAFTA - G.ANTEP (Hükmen)
35. HAFTA - ADANA DEMİR (D)
36. HAFTA - (BAY)
37. HAFTA - KASIMPAŞA (D)
38. HAFTA - KONYA