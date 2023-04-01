Haberler Süper Lig Şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

Şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de sezon sonuna yaklaşırken, üç büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi yaşanıyor. Ligde 27. haftası, zirve yarışı için kritik karşılaşmalara sahne olacak. Galatasaray cumartesi günü sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Fenerbahçe ile Beşiktaş ise pazar günü Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. İşte Süper Lig'de şampiyonluk yarışı içerisinde olan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
Şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

Kanarya üç puan alıp Cimbom'u amansız takibe devam etmek istiyor.

Şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

Kartal da galip gelip yarışa tutunmaya kararlı

Şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

Bu maçların sonuçları zirvede hesapları değiştirecek.

Şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

Kiminin şampiyonluk iddiası artacak kimi de yarıştan uzaklaşacak.

Şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

Elbette hak edenin kazandığı, keyifli maçlar olması ise herkesin ortak dileği.

Şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

İşte Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

Şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

GALATASARAY - 60 PUAN

27. HAFTA - ADANA DEMİR
28. HAFTA - BAY
29. HAFTA - KAYSERİ
30. HAFTA - ALANYA (D)
31. HAFTA - KARAGÜMRÜK
32. HAFTA - BEŞİKTAŞ (D)
33. HAFTA - BAŞAKŞEHİR
34. HAFTA - İSTANBUL (D)
35. HAFTA - SİVAS
36. HAFTA - A.GÜCÜ (D)
37. HAFTA - FENERBAHÇE
38. HAFTA - HATAY (Hükmen)

Şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

FENERBAHÇE - 54 PUAN

27. HAFTA - BEŞİKTAŞ
28. HAFTA - K.GÜMRÜK (D)
29. HAFTA - ANKARAGÜCÜ
30. HAFTA - B.ŞEHİR (D)
31. HAFTA - İSTANBUL
32. HAFTA - SİVAS (D)
33. HAFTA - GİRESUN (D)
34. HAFTA - TRABZON
35. HAFTA - HATAY (hükmen)
36. HAFTA - ANTALYA
37. HAFTA - G.SARAY (D)
38. HAFTA - G.ANTEP (Hükmen)

Şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

BEŞİKTAŞ - 49 PUAN

27. HAFTA - FENERBAHÇE (D)
28. HAFTA - GİRESUN
29. HAFTA - TRABZON (D)
30. HAFTA - HATAY (Hükmen)
31. HAFTA - ÜMRANİYE (D)
32. HAFTA - GALATASARAY
33. HAFTA - ANTALYA (D)
34. HAFTA - G.ANTEP (Hükmen)
35. HAFTA - ADANA DEMİR (D)
36. HAFTA - (BAY)
37. HAFTA - KASIMPAŞA (D)
38. HAFTA - KONYA

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