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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındanda görev yapacak hakemler açıklandı. İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisininde düdük çalacak isim...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 11:59 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 12:09
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasındaki karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Merkez Hakem Kurulu, Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşmasının hakem triosu manuel olarak atanmıştır. açıklamasını yaptı. 27'nci hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şu şekilde;

1 NİSAN CUMARTESİ

16.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen

16.00 Trabzonspor - Kayserispor: Erkan Özdamar

20.30 Galatasaray - Adana Demirspor: Ali Şansalan

2 NİSAN PAZAR

13.30 Ümraniyespor - Konyaspor: Arda Kardeşler

16.00 Giresunspor - Alanyaspor: Turgut Doman

20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş: Halil Umut Meler

3 NİSAN PAZARTESİ

20.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan

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