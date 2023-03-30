Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasındaki karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Merkez Hakem Kurulu, Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşmasının hakem triosu manuel olarak atanmıştır. açıklamasını yaptı. 27'nci hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şu şekilde;

1 NİSAN CUMARTESİ



16.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen



16.00 Trabzonspor - Kayserispor: Erkan Özdamar



20.30 Galatasaray - Adana Demirspor: Ali Şansalan

2 NİSAN PAZAR



13.30 Ümraniyespor - Konyaspor: Arda Kardeşler



16.00 Giresunspor - Alanyaspor: Turgut Doman



20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş: Halil Umut Meler

3 NİSAN PAZARTESİ



20.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan