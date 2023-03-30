Cumaya kaldı

Kulüpler Birliği, Beşiktaş'ın başı çektiği Hatay ve G.Antep FK'nin hükmen yenilgi kararını tartışmak üzere toplandı. Toplantı sonrası Başkan Ali Koç şunları söyledi: "7 kulüp bir görüşü, 4 kulüp başka görüşü savundu. İki alternatifin de artısı ve eksisi var. Birinci alternatif, tescil olan maçlar kalsın ve sonrakiler hükmen mağlup olsun. Maçlar hiçbir şekilde sayılmasın diyenlerin de kabul edilebilir argümanları var."



"3'TE 2'YE BAKMAYACAĞIZ"

Geldiğimiz nokta itibarıyla bu konu için 17 kulüp yazılı görüş verecek. Bunları Cuma günü TFF'ye sunacağız. Aramızdaki ilkesel karara göre, 3'te 2'lik birlik sağlanması gerekiyor ama bunda buna bakmaksızın; 'bu takım bunu, bu takım bunu istiyor' diye TFF'ye sunacağız. Diğer iki TFF ile karşılaştırdığımızda, siyah ile beyaz kadar fark var. Biz görüşlerimizi ileteceğiz, onlar ne karar alacak göreceğiz. Ne karar alırlarsa, bunu anlayışla karşılayacağız kulüpler olarak."