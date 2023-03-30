Beşiktaş'ın talebi kabul edilirse zirve yarışı kızışacak! Olası puan durumu

11 ilimizde hissedilen Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay ve Gaziantep büyük hasar görürken iki şehrin büyük takımları ligden çekilme kararı aldı.
11 ilimizde hissedilen Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay ve Gaziantep büyük hasar görürken iki şehrin büyük takımları ligden çekilme kararı aldı.
TFF, Süper Lig'in 17 takımla devam edeceğini Hatayspor ve Gaziantep FK'nın küme düşürülmeyeceğini ve ligin devam eden zamanında iki takımın tüm maçlarında hükmen mağlup sayılacağını açıklamıştı.
BEŞİKTAŞ İTİRAZ ETTİ!
Beşiktaş, TFF'nin kararından sonra ligden çekilen takımların bütüm maçları geçersiz sayılmasını talep etti.
Siyah-beyazlı ekip konuyu UEFA'ya taşımak için çalışmalar başlattı.
UEFA Şampiyonlar Ligi yönetmeliğinde bunun 28. madde 3. bendini yer alan maddeyi ("Bir kulüp, grup aşamasındaki maçları tamamlamadan diskalifiye edilir veya herhangi bir nedenle yarışmadan çekilirse tüm maçlarının sonuçları geçersiz sayılır ve puanlar kaybedilir") örnek göstererek başvurusunu UEFA'ya yapacak.
Toplantıya 12 kulüp katıldı.
Başakşehir, Alanyaspor, Konyaspor, Sivasspor ve Ümraniyespor toplantıya katılmadı.
Oylamaya göre toplantıya katılan takımlar 7'ye 4 olarak bölünmüş durumda.
7 takım maçların oynanmaması yönünde oy verirken 4 takım ise TFF'nın kararının aynı şekilde devam etmesini istiyor.
Peki oynanan maçlar iptal edilirse puan durumu nasıl olacak?
İşte liste;
17- Ümraniyespor - Oynanan maç: 22 - 17 puan
16- Giresunspor - Oynanan maç: 22 - 19 puan
15- Kasımpaşa - Oynanan maç: 22 - 20 puan
14- Ankaragücü - Oynanan maç: 21 - 22 puan
13- İstanbulspor - Oynanan maç: 22 - 23 puan
12- Sivasspor - Oynanan maç: 22 - 23 puan
11- Antalyaspor - Oynanan maç: 22 - 24 puan
10- Alanyaspor - Oynanan maç: 23 - 25 puan
9- Fatih Karagümrük - Oynanan maç: 22 - 27 puan
8- Konyaspor - Oynanan maç: 22 - 28 puan
7- Kayserispor - Oynanan maç: 22 - 29 puan
6- Trabzonspor - Oynanan maç: 21 - 35 puan
5- Başakşehir - Oynanan maç: 22 - 39 puan
4- Adana Demirspor - Oynanan maç: 22 - 40 puan
3- Beşiktaş - Oynanan maç: 23 - 48 puan
2- Fenerbahçe - Oynanan maç: 22 - 48 puan
1- Galatasaray - Oynanan maç: 22 - 51 puan