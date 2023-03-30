Haberler Süper Lig Beşiktaş'ın talebi kabul edilirse zirve yarışı kızışacak! Olası puan durumu

Beşiktaş'ın talebi kabul edilirse zirve yarışı kızışacak! Olası puan durumu

Türkiye'de yaşanan deprem felaketinden sonra Spor Toto Süper Lig'de yer Hatayspor ve Gaziantep FK ligden çekilme kararı aldı. Beşiktaş, TFF'ye başvuruda bulunacağını ve ligden çekilen ekiplerin puanlarının silinmesini talep edeceğini açıkladı. Beşiktaş'ın teklifi kabul edilirse yeni puan durumu nasıl olur? İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 15:48
Beşiktaş'ın talebi kabul edilirse zirve yarışı kızışacak! Olası puan durumu

11 ilimizde hissedilen Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay ve Gaziantep büyük hasar görürken iki şehrin büyük takımları ligden çekilme kararı aldı.

Beşiktaş'ın talebi kabul edilirse zirve yarışı kızışacak! Olası puan durumu

TFF, Süper Lig'in 17 takımla devam edeceğini Hatayspor ve Gaziantep FK'nın küme düşürülmeyeceğini ve ligin devam eden zamanında iki takımın tüm maçlarında hükmen mağlup sayılacağını açıklamıştı.

Beşiktaş'ın talebi kabul edilirse zirve yarışı kızışacak! Olası puan durumu

BEŞİKTAŞ İTİRAZ ETTİ!

Beşiktaş, TFF'nin kararından sonra ligden çekilen takımların bütüm maçları geçersiz sayılmasını talep etti.

Beşiktaş'ın talebi kabul edilirse zirve yarışı kızışacak! Olası puan durumu

Siyah-beyazlı ekip konuyu UEFA'ya taşımak için çalışmalar başlattı.

Beşiktaş'ın talebi kabul edilirse zirve yarışı kızışacak! Olası puan durumu

UEFA Şampiyonlar Ligi yönetmeliğinde bunun 28. madde 3. bendini yer alan maddeyi ("Bir kulüp, grup aşamasındaki maçları tamamlamadan diskalifiye edilir veya herhangi bir nedenle yarışmadan çekilirse tüm maçlarının sonuçları geçersiz sayılır ve puanlar kaybedilir") örnek göstererek başvurusunu UEFA'ya yapacak.

Beşiktaş'ın talebi kabul edilirse zirve yarışı kızışacak! Olası puan durumu

KULÜPLER BİRLİĞİ TOPLANDI

Beşiktaş'ın, Gaziantep FK ve Hatayspor'un aldığı puanları silinme talebinden sonra Kulüpler Birliği toplantı kararı aldı.

Beşiktaş'ın talebi kabul edilirse zirve yarışı kızışacak! Olası puan durumu

7 takım maçların oynanmaması yönünde oy verirken 4 takım ise TFF'nın kararının aynı şekilde devam etmesini istiyor.

Beşiktaş'ın talebi kabul edilirse zirve yarışı kızışacak! Olası puan durumu

Peki oynanan maçlar iptal edilirse puan durumu nasıl olacak?

Beşiktaş'ın talebi kabul edilirse zirve yarışı kızışacak! Olası puan durumu

İşte liste;

Beşiktaş'ın talebi kabul edilirse zirve yarışı kızışacak! Olası puan durumu

17- Ümraniyespor - Oynanan maç: 22 - 17 puan

Beşiktaş'ın talebi kabul edilirse zirve yarışı kızışacak! Olası puan durumu

16- Giresunspor - Oynanan maç: 22 - 19 puan

Beşiktaş'ın talebi kabul edilirse zirve yarışı kızışacak! Olası puan durumu

15- Kasımpaşa - Oynanan maç: 22 - 20 puan

Beşiktaş'ın talebi kabul edilirse zirve yarışı kızışacak! Olası puan durumu

14- Ankaragücü - Oynanan maç: 21 - 22 puan

Beşiktaş'ın talebi kabul edilirse zirve yarışı kızışacak! Olası puan durumu

13- İstanbulspor - Oynanan maç: 22 - 23 puan

Beşiktaş'ın talebi kabul edilirse zirve yarışı kızışacak! Olası puan durumu

12- Sivasspor - Oynanan maç: 22 - 23 puan

Beşiktaş'ın talebi kabul edilirse zirve yarışı kızışacak! Olası puan durumu

11- Antalyaspor - Oynanan maç: 22 - 24 puan

Beşiktaş'ın talebi kabul edilirse zirve yarışı kızışacak! Olası puan durumu

10- Alanyaspor - Oynanan maç: 23 - 25 puan

Beşiktaş'ın talebi kabul edilirse zirve yarışı kızışacak! Olası puan durumu

9- Fatih Karagümrük - Oynanan maç: 22 - 27 puan

Beşiktaş'ın talebi kabul edilirse zirve yarışı kızışacak! Olası puan durumu

8- Konyaspor - Oynanan maç: 22 - 28 puan

Beşiktaş'ın talebi kabul edilirse zirve yarışı kızışacak! Olası puan durumu

7- Kayserispor - Oynanan maç: 22 - 29 puan

Beşiktaş'ın talebi kabul edilirse zirve yarışı kızışacak! Olası puan durumu

6- Trabzonspor - Oynanan maç: 21 - 35 puan

Beşiktaş'ın talebi kabul edilirse zirve yarışı kızışacak! Olası puan durumu

5- Başakşehir - Oynanan maç: 22 - 39 puan

Beşiktaş'ın talebi kabul edilirse zirve yarışı kızışacak! Olası puan durumu

4- Adana Demirspor - Oynanan maç: 22 - 40 puan

Beşiktaş'ın talebi kabul edilirse zirve yarışı kızışacak! Olası puan durumu

3- Beşiktaş - Oynanan maç: 23 - 48 puan

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