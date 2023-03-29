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Seneye “Birlik Forma”

Karagümrük 023-24'te iç saha formasında depremden etkilenen bölgenin haritasına yer verdi. Yapılan açıklamada, "Bu forma, sadece Karagümrük'ün değil hepimizin birlik forması. Ülkemiz ve milletimiz adına güzel günlerin geldiği bir sezon olması dileğiyle" denildi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 06:50
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