Parola üç puan

Lider Galatasaray'a konuk olacak Adana Demirspor, güçlü rakibine mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. İstanbul'da sürpriz yapmaya hazırlanan mavi- şimşekler, Konyaspor'a yenilen lider Cimbom'a bir darbe daha indirmek istiyor. Futbolcuların antrenmanda hırslı çalışması da teknik heyetin yüzünü güldürdü.
Lider Galatasaray'a konuk olacak Adana Demirspor, güçlü rakibine mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. İstanbul'da sürpriz yapmaya hazırlanan mavi- şimşekler, Konyaspor'a yenilen lider Cimbom'a bir darbe daha indirmek istiyor. Futbolcuların antrenmanda hırslı çalışması da teknik heyetin yüzünü güldürdü.